Mateus recibió múltiples comentarios por su desempeño en una prueba del Box Azul, ¿por qué?

En el capítulo 22 del Desafío The Box se vivió una intensa prueba que Alpha, Beta y Gamma llegaron al Box Azul para disputarse el Desafío de Sentencia y Bienestar y durante la competencia varios participantes llamaron la atención por su desempeño, y este fue el caso de Mateus , integrante del equipo naranja.

Antes de acudir a la pista, todos los equipos recibieron la llamada de Andrea Serna , la presentadora del programa, quien les explicó que el Box Azul estaría esperando a 3 hombres y 3 mujeres.

Mientras en la casa Gamma elegían a los desafiantes que competirían, Mateus recordó su temor al agua, pero recibió el apoyo de sus compañeros, y además le explicaron que debía ir para dejar descansar a los demás.

“Mateus, sin miedo. Tú le metes corazón y sales a flote”, dijo Gema intentando darle ánimos, pues internamente ya se tenía información de su temor al agua.

Durante la prueba, el amante de parkour dejó atrás los pensamientos que lo bloqueaban y lo entregó todo, e incluso gritó el nombre de su madre antes de saltar a la piscina. Al final, Gamma ocupó el segundo lugar y él le dijo a sus compañeros: “No, qué susto, pero yo dije con miedo o sin miedo me voy a tirar”.

Adicionalmente, su grito en la pista le llamó la atención a Andrea Serna, quien le preguntó qué significaba aquel acto que lo despojó de ataduras.

“De pequeño tuve un trauma con el agua. En Ibagué me tiré a una piscina muy profunda y no alcanzaba a tocar el piso y se quedó en mi cabeza, pero que no me he podido sacar del todo. Así tenga miedo debo hacer las cosas, así fue, grité por mi mamá que es mi motor y me lancé, eso no me va a detener”, respondió.

Aquí puedes revivir el capítulo 22 del Desafío The Box:

https://youtu.be/HyYxqrYknHs

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.