Kaboom le pide a Black en el Desafío The Box que sea un poco más asertivo cuando haya discusiones

El capítulo número 22 del Desafío The Box 2023 inicia con los tres equipos en sus respectivas casas. Mientras algunos participantes revelan detalles de sus vidas y de las disciplinas deportivas a las cuáles se dedican, Kaboom aprovecha para hablar un poco con Black acerca de la discusión que tuvo con otros integrantes de Gamma.

"Yo te entiendo, pero tienes que tratar de que, si te van a decir algo, decir yo lo escucho a usted, a usted, pero no quiero que me hablen en ese tono y yo les doy respeto para que ustedes me den respeto a mí (...) Piensa un poquito antes de actuar", dice Kaboom de manera reflexiva; sin embargo, su compañero asegura que no es de las personas que permite faltas de respeto.

"Yo no le digo nada a nadie. O sea, si le hablo a alguien, no me meto con nadie. Imagínate que te hable un desgualetado, vos decís 'este señor qué, qué pitos toca' (...) Tomar las cosas con calma, es decir, normal", responde.



El llamado de Andrea Serna en La Ciudad de las Cajas

La presentadora del reality de Caracol Televisión aparece en las pantallas para anunciar un nuevo encuentro; sin embargo, antes de entrar en materia, le pide a la Flaca que le cuente el pequeño enfrentamiento que se presentó en Gamma, pues todo parece indicar que los nuevos grupos hasta ahora se están adaptando a los cambios que trajo consigo la competencia.

"Supe que han tenido divisiones, que no es tan fácil la conversación con algunos integrantes del equipo, la toma de decisiones, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntame", señala Serna, mientras los demás Súper Humanos permanecen atentos.

La joven, por su parte, se apresura a contestar que se trató simplemente de un disgusto por un tema que debían abordar para tener una comunicación asertiva; sin embargo, dice que la situación se salió de control:

"Se tenía que hablar de los errores que hemos cometido, de las faltas que hemos hecho porque no hay esa motivación de que todos queremos plata, todos queremos comer, todos queremos dormir, todos queremos estar bien, pero como que no hay un empujoncito para poderlo lograr, entonces sí, hubo una discusión", dice.



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.