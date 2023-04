Sara, del Desafío The Box, fue apoyada por "sacarse la espinita" con Mackarthur

Sara se ha convertido en una de las participantes del Desafío The Box 2023 que más ha dado de qué hablar, principalmente por el avance que ha tenido en su rendimiento durante cada uno de los boxes, aunque también por su belleza y su forma de ser, pues se caracteriza por su dulzura y respeto ante cualquiera de las adversidades que se puedan presentar.

Cabe destacar que desde el inicio del reality, esta pereirana ha sido parte del equipo Beta, en donde sus compañeros le hacían quejas constantes con respecto a su forma de competir en las pruebas, pues consideraban que no daba lo mejor de ella y causaba que no llegaran en primer lugar. Gema fue una de las desafiantes que más le decía esto, aunque todos pensaban lo mismo.

Te puede interesar: Sara confiesa que no descarta la opción de retirarse del Desafío y Gema habla del cuerpo de Black

Desde esa etapa inicial, muchos aseguraron que Sara se estaba aprovechando de los miembros de la escuadra azul para evitar hacer oficios del hogar, lavar su ropa o hasta conseguir más comida cuando fuese necesario, además de afirmar que estaba siendo protegida por Alpha, ya que Bogdan siente cierta atracción por ella.

Todo esto hizo que esta participante estuviese rodeada de estigmas durante la primera fase del Desafío The Box, por lo que al tener el cambio de sus compañeros de equipo ha tratado de cambiar esta percepción y obtener una mejora en su rendimiento durante las pruebas.

Conoce más: Una prueba de contacto y de fútbol define al ganador del Desafío de Sentencia y Servicios

Publicidad

La intención de Sara es demostrarles de lo que ella es capaz y que se ha ganado estar en la Ciudad de las Cajas gracias a su constancia, su compromiso, sus habilidades y su entrega.

Es por ello que luego de que Beta se consagrara como el equipo ganador del Desafío de Sentencia y Servicios, la profesional en nutrición y dietética fue la designada para hacer entrega del chaleco a Mackarthur , quien fue el elegido para portarlo y que le hizo varias críticas anteriormente. No obstante, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la manera en la que ella lo hizo.

Coge la sara sacándose la espina cuando el macartu le dijo que era mala y hoy le pone el chaleco, permisaaaaa #DesafioTheBox2023 #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/bpizO4B9oF — jurado del Desafio the Box3 (@soycoraje10) April 22, 2023

Ganó el mejor equipo del desafío, Escudero y Sara mvp 😎😎 #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox — Nani✌🏻 (@defypxola1) April 22, 2023

Publicidad

En su llegada a la casa Alpha y luego de enviarle a Rapelo los saludos de Juli, Sara le indicó a su excompañero Mackarthur que él era quien debe utilizar esta prenda y le dijo que esto era : "estrategia del equipo y creemos que te lo mereces", mientras que mantenía una sonrisa.

El participante lo aceptó de buena manera y apretó la mano de la pereirana, para que luego los miembros del equipo morado terminaran de darse cuenta sobre el tipo de juego que tienen sus rivales. No obstante, fueron esas cortas palabras lo que hicieron que Sara fuera apoyada en las redes sociales.

Lee también: Gema explica por qué es tan espiritual y Valeria abre su corazón con sus compañeras

La sara le dijo a macartus; es estrategia de equipo Y TE LO MERECES JAJAJAJA #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/aXqYUCv2wM — jurado del Desafio the Box3 (@soycoraje10) April 22, 2023

El chaleco tienen que ponerlo como lo pone Sara jajsjsjsjs #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 — Carlito Desafío (@CarlitoDesafio) April 22, 2023

Por otra parte, Sara también ha sido destacada en redes sociales por causa de la forma como ha respondido ante las constantes críticas que le han hecho a lo largo de toda la competencia, pues resaltan en ella la paciencia y buen recibimiento.

Publicidad

A su vez, varios televidentes se han sorprendido con su mejora en el rendimiento y han llegado a asegurar que ha cambiado no solamente su opinión de ella, sino que ha conseguido romper los estereotipos.