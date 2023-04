Escudero revela detalles exclusivos de la caída de Omega en el Desafío The Box

El Box Amarillo fue el lugar en donde se llevó a cabo el Desafío de Capitanes, en el cual Sensei, Black, Ricky y Escudero se enfrentaron para mantener en alto la bandera de cada uno de sus equipos, sin embargo, el hombre que hace la segunda voz de Maluma tuvo que hacer descender el símbolo de Omega, pues fue el último en la dura pista.

Tras esta conmovedora escena, en la que el participante no pudo contener las lágrimas al tener que despedirse de su escuadra, el ahora miembro de Beta habla en exclusiva para comentarnos acerca de todo lo que vivió en este duelo, en el que el integrante de Alpha fue el ganador y se llevó diez millones de pesos.

"Primero que todo no me siento ni feliz ni triste, me siento tranquilo porque yo estaba consciente de la responsabilidad que tenía encima, de los rivales a los que me iba a enfrentar", exalta Escudero , quien lleno de lodo refleja la dificultad que hubo en una de las pruebas más esperadas por los colombianos.

Al hablar acerca de lo ocurrido en el Box Amarillo y los rivales que tuvo que enfrentar, este participante resalta que: "todos para mí son unos guerreros, unas máquinas, entonces venía un poco tranquilo. Obviamente me siento orgulloso porque fui el que vine a representar al equipo Omega, aunque no voy a negar que me sentí un poco frustrado por no poder pasar el obstáculo con la caja".

En cuanto a los impedimentos que tuvo en uno de los obstáculos principales, Escudero nos revela que en medio de la pista se peló las manos y se desgarró las manos, algo que hizo aún más complicado su objetivo de ganar este Desafío de Capitanes.

A su vez, quiere aprovechar el momento para enviarles unas palabras a sus compañeros en Omega, pues a pesar de que deban separarse, siempre habrá un lazo que los una: "espero que mis compañeros me apoyen, fui hasta el final, y la vida es de pruebas y de caídas, pero hay que aprender a levantarse".

Afirma que desde que llegó a la Ciudad de las Cajas lo ha entregado todo, sin dejar de ser consciente de que le hacía falta trabajar en la resistencia, pues comenta que estas son enseñanzas que le deja la competencia. No obstante, resalta que no se arrepiente de nada de lo que ha vivido a lo largo del Desafío The Box.

