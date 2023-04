Alfredo y Guajira confesaron qué planes tienen para el futuro tras abandonar el Desafío

Cada noche el Desafío The box llena de emoción los hogares colombianos, las duras pruebas, la convivencia y los participantes son tema de conversación durante cada capítulo. En este caso, el turno de ser tendencia es para Alfredo y Guajira, los dos eliminados de este ciclo.

Durante esta edición es la primera vez que los equipos toman la decisión de sentenciar a una casa completa, en este caso se trata de Beta. Un hombre y una mujer de este grupo debían salir tras la prueba en el Box Negro, pues todos estaban sentenciados.

Esta vez la suerte no estuvo del lado de Alfredo y Guajira, quienes tuvieron que decirle adiós a la competencia y también a sus compañeros, con quienes han cultivado una gran amistad. Los dos desafiantes hablaron en exclusiva con Caracoltv.com y estas son sus primeras reacciones.

Los dos sintieron que fue muy duro tener que competir con sus compañeros de equipo, fue un proceso complicado, sin embargo, les desearon lo mejor. Así lo hizo Guajira, quien resaltó la gran complicidad que creó con Valeria, con quien afirmó que tiene una gran conexión.

La deportista tiene claro que dejó una enseñanza en cada miembro de su equipo, pero sabe que su compañera es única. “Confío mucho en ella, sé que tiene muchísimo más para dar, va a llegar muy lejos”, comentó. Asimismo, aseguró que se sentiría orgullosa, pues si ella no pudo llegar a la final, tal vez Valeria sí.

Por otro lado, la persona con la que Alfredo tuvo más cercanía es Ricky. Y es que, además de que también es de la costa, en la casa Beta se dieron cuenta de que tenían mucho en común y se aconsejaron bastante durante el tiempo en el que fueron colegas.

Al preguntarles a Alfredo y Guajira cómo se sintieron al darse cuenta de su salida de la producción, los dos respondieron de manera muy sincera. La deportista aseguró que al escuchar las palabras “la prueba terminó” se sintió muy frustrada, pues se imaginó mucho más lejos en el programa y sabe que “tenía mucho más para dar”.

No obstante, también comentó que es muy incierto todo lo que puede pasar en el juego y si tuviera la oportunidad de volver a entrar está ansiosa por saber qué pasará. “Si Dios me permite volver la voy a dar toda y si no, igual me queda la satisfacción de que salí compitiendo”.

Para Alfredo salir de la competencia fue un sinsabor, pues también notó que, cuando la prueba terminó, sintió mucha frustración por no lograr lo que quería, que era seguir en la competencia junto a sus compañeros. Para los dos este resultado fue muy duro, en especial porque todo su equipo estaba sentenciado y sabían que dos de ellos tendrían que salir.

Guajira resaltó el mérito y el esfuerzo de sus compañeros y aseguró que si se quedaron en el Desafío es porque también lo merecen, por lo que espera que todos sigan adelante y lleguen muy lejos dentro de la competencia deportiva.

Finalmente, los dos revelaron qué pasará con sus vidas ahora que salieron de la producción. Alfredo comentó que tiene muchas propuestas de negocio y se dedicará a estas para sacarlas adelante, quiere independizarse y enfocar todas sus energías en el desarrollo de sus ideas.

Mientras que Guajira tiene claro que no planea seguir con el derecho, recordemos que es abogada, esta es una decisión que tomó incluso antes de entrar al Desafío y se mantendrá en ella. Ahora quiere dedicarse por completo a sus redes sociales y está abierta a todo lo que el destino tenga para ella.

