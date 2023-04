Ricky asegura que requiere un paramédico y Black revela con qué capitanes le gustaría competir

Al terminar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo los integrantes de las casas Alpha, Gamma, Beta y Omega se reúnen a un lado del Box Rojo para conversar un poco sobre cómo fue su rendimiento en el terreno de juego a pesar de la lluvia que se presentó, lo que divide opiniones en varios equipos.

Uno de los momentos que más llama la atención es precisamente cuando Ricky, integrante de Beta, asegura que pedirá ayuda de un paramédico, pues siente que no puede resistir una noche más estando a la intemperie en Playa Baja y soportando las bajas temperaturas que hace en Tobia, Cundinamarca durante las horas de la noche.

"Voy a llamar un paramédico ya mismo para hablar con él y decirle cómo me siento, yo no voy a poder pasar esa noche ahí, me puede dar algo en serio, no puedo. Toda la ropa mojada", menciona el joven, de manera que Valeria contesta: "yo lo voy a afrontar, pero no puedo pretender que todos mis compañeros tengan las mismas condiciones físicas en este momento para decir lo mismo entonces a Ricky se le respeta".



El momento de hacer girar la ruleta por fin llega

Andrea Serna se reúne nuevamente con los Súper Humanos cuando el clima está un poco mejor no solo para felicitar a Alpha por su excelente desempeño durante todo el ciclo, sino también porque tiene un par de asuntos pendientes con ellos, como lo es el caso de hacer girar la ruleta de castigos.

En esta ocasión es Juli la encargada de hacer girar la rueda, de manera que el castigo que queda seleccionado es cortar leña. Luego de procesar la información, el equipo decide que el reto deberá ser asumido por Gamma.

Cabe aclarar que minutos antes, Black había revelado que le gustaría competir en el Desafío de Capitanes, que está cada vez más cerca, junto a grandes desafiantes como Rapelo, Kaboom y JP.

"Deben tener una mentalidad fuerte y que nunca se rindan en las pruebas, que lo den todo hasta el final. Sí, me considero que sí soy completo", finaliza.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box 2023?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.

¿Cómo se seleccionan a los participantes del Desafío The Box?

A través de un formulario en nuestra página web www.caracoltv.com , los aspirantes a participar en el Desafío The Box 2023 se pudieron inscribirse y subir