Maluma confesó cómo era su amistad con el cantante J Balvin y si se agradaban

Maluma concedió una entrevista para un medio audiovisual llamado Alofoke sin censura, donde habló de varios temas de su vida personal y profesional. Se refirió también a su amistad con su colega J Balvin .

El cantante se expresó de manera sincera sobre cómo fueron los inicios con Balvin, en especial cuando los medios informaban que existía una enemistad entre, por la fama que estaba generando el 'Pretty boy'.

En medio de la charla, señaló que lo consideraba una gran persona en la industria musical y al cual le tenía un gran respeto: "Gracias a Dios tenemos una relación muy bonita, somos parceros, podemos decir que somos amigos".

"Al principio las cosas no funcionaban por ego, yo nunca tuve algo contra él, siempre cuando él me veía, sentía que había una mala vibra de él hacia mí, pero por mi parte era todo lo contrario... Cuando yo tenía 15 años, yo iba a los quince de mis amigos para verlo cantar a él, yo quería ver a José, me entiende", expresó el colombiano.

Comentó que sentía también que esa rivalidad entre los dos empezó principalmente por cómo los medios trataban la carrera de ambos. Al final acabaron esos rumores y colaboraron juntos en la canción ‘Qué pena’.

En medio de la entrevista mencionó la polémica que se creó con el futbolista Neymar y su exnovia la modelo Natalia Barulich , debido a que luego de que se generaron los rumores de su separación, se le vio al brasiñero con ella: "Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso... Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos", puntualizó el reguetonero.

Finalizando el podcast, Maluma recordó su infancia y de qué manera sufrió cuando su padre estaba en bancarrota, al mismo tiempo, revivió cuando se divorciaron sus padres y tuvo que dejar el fútbol porque no contaba con los recursos para poder seguir en el deporte.

Debido a esa situación lo llevo a decidir entrar a la industria de la música y con un gran esfuerzo obtener el éxito mundial que ha logrado y de esa manera tener una estabilidad financiera no solo de él, sino de toda su familia.