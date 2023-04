Valkyria, ganadora del Desafío The Box 2022, habló sobre la nueva temporada del emocionante reality

Andrea Olaya, más conocida como Valkyria, ganó el Desafío The Box 2022 junto a Ceta, y estuvo invitada en el programa de Día a Día . Junto a los presentadores Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Carolina Soto comentaron lo que se vivió en el más reciente Desafío de Sentencia y Bienestar de la edición actual del reality.

Alpha se llevó la victoria y los integrantes entregaron todo en el terreno de juego, por lo que Olaya expresó lo que sintió como televidente: "me gustó mucho porque Gamma tenía el liderazgo al principio, mientras que Alpha estaba muy atrás… Eso es lo que me apasiona del Desafío, que todo puede cambiar de un momento a otro".

"Alpha fue muy constante, ellos tienen muy buenas estrategias a la hora de elegir el orden de los participantes para competir, cosa que no pasa con Gamma… Para mí era muy importante poder tener organizados a todos y de esa manera tú puedes ver las elecciones de los demás equipos", puntualizó la luchadora olímpica.

La prueba que se realizó en el Box Azul contaba con varios obstáculos, donde cada integrante debía cruzar por un pasador, pero esto se les dificultó mucho al salir después del agua. La deportista relató de qué forma ella hubiera pasado ese tramo de la pista: "yo sé que a uno le da mucho susto enfrentarse a ese, pero lo más fácil es pasarla corriendo".

"Hay más probabilidades de lograrlo de esa manera y si uno se cae lo hace parado, en cambio, si vas despacio, lo que pasará es que no alcanzaras a tomar algo para agarrarse... También ir en tenis te ayudaría": comentó la diseñadora e ilustradora.

Por otra parte, Valkyria habló en el programa de una situación que comentó en su cuenta personal de Instagram, donde expresó cómo muchas veces las personas no saben realmente qué pasa en el día a día de las demás personas y juzgan sin conocer su pasado.

Dicho tema la hizo reflexionar sobre algunas situaciones de la vida: "yo le comentaba a la gente cuando puse el video que estaba bien... Quise compartir dicho momento porque hoy en día vemos muchas enfermedades mentales y hay gente que se queda callada, que no habla".

"A mí todos los días me escribe alguien diciéndome que tiene depresión, entonces me pareció una bonita oportunidad para compartir un mensaje... Hace poco de repente me di cuenta de que tengo una casa, con una pareja y su hija, son tantas cosas en juego que me hicieron flaquear un poquito y aproveché para grabar", expresó la exparticipante del Desafío The Box 2022.