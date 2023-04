Felino del Desafío The Box 2023: nos pusimos ‘En los zapatos’ del exparticipante durante un día

Llegamos a El Tesoro, en Ciudad Bolívar, donde vive Federico Orjuela más conocido como Felino , exparticipante del equipo Omega en el Desafío The Box 2023 . Un barrio que para muchos es inseguro y peligroso, pero en donde conviven personas amables, perseverantes y que buscan salir adelante como él. Felino, no es un influencer, un actor, tampoco un modelo, ni un cantante reconocido, él es un luchador que enfrenta un verdadero desafío… su vida diaria.

Se levanta muy temprano a hacer las tareas del hogar y a prepararse para su trabajo de donde regresa a las 2:00 a.m. Vive con un gato, su perro Goofy y su papá, don José, o ‘el abuelito’ como él le dice de cariño, un señor criado en el campo cuyas líneas de expresión reflejan la dureza con la que la vida lo ha tratado y que suaviza con una dulce sonrisa al hablar de su hijo.

Entrena en su gimnasio improvisado en un pequeño espacio de su casa, se arregla, siempre embetuna sus zapatos y plancha su uniforme para ponerse el ‘traje’ de una actitud de valentía y empuje.

La sonrisa constante y el buen humor caracterizan a Felino, quien siempre le saca el lado positivo a la vida, incluso en las más duras experiencias por las que ha tenido que pasar a lo largo de sus 34 años.

Para muchos es un verdadero súper héroe, pero como todos tiene una debilidad, su Kryptonita en este caso son sus hermanas. Habla con un sentimiento desbordado de lo que ellas representan y para él recordar las dificultades que compartieron remueve sus fibras. Detrás de un hombre musculoso y guerrero, se esconde un ser humano noble, divertido, sensible y luchador.

Felino es un verdadero ejemplo de humildad, un hombre que haciendo honor a su seudónimo la guerrea a diario, con disciplina y perseverancia. Sus ganas de salir adelante lo llevaron a cumplir su más grande sueño, conducir un Transmilenio. Este es uno de los cargos más altos que obtuvo después de haber conducido furgón, microbús, buseta y SITP; él luce con orgullo las insignias que demuestran su ascenso, producto de su esfuerzo y dedicación por años.

De los buses, el caos de la ciudad y las largas caminatas en la madrugada para llegar a su hogar pasó al Desafío The Box 2023. Las cámaras y los micrófonos eran su nuevo medio de transporte, conducía su vida ahora solo con un objetivo: ganar.

Con orgullo y nostalgia recuerda su paso por el Desafío The Box 2023; los azares del destino lo llevaron a competir en medio de hombres y mujeres fuertes a quienes probablemente la vida nos los ha tratado tan duro como a él. Su permanencia en la competencia no se vio afectada por el hambre, frío e incomodidades que tuvo que experimentar, pues como él afirma ya había vivido episodios similares en su vida, lo realmente difícil para Felino fue haber quedado ‘fuera de combate’ por una lesión.

Federico representa a muchos de los colombianos, es un ciudadano del común que sale todas las mañanas a trabajar por su futuro y luchar por su familia, una sonrisa siempre se dibuja al hablar de cómo ha logrado superarse en la vida.