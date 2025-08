Renzo conoció al bebé que tuvo con Anamar: foto de su encuentro con Ethan

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 250 mil seguidores, Renzo dio a conocer que ya pudo conocer a Ethan, el hijo que tuvo junto a Anamar. El modelo se tomó una fotografía mientras sostenía en su regazo al recién nacido que se encuentra en supervisión médica debido a que nació prematuro.

Foto de Renzo junto al bebé que tuvo con Anamar. Foto: Instagram @renzomenesess

"Hijo mío, no imaginas la fuerza que has despertado en nosotros. Aquí estamos juntos turnándonos para darte calor, para que sientas que no estás solo ni un segundo", fue el mensaje que escribió inicialmente.

Posteriormente, indicó que su llegada hizo que ambos alejaran por un momento los problemas que tuvieron en el pasado como pareja, cuando Anamar lo acusó públicamente de agresión, para darse la oportunidad de apostar por el amor que sienten por él.

"Perdón por lo que aún no entendemos, pero amor, amor es lo que sobra. Por ti, lo que sea mi rey. Te amamos profundamente. Estoy aquí para ti, contigo, por siempre. Siempre hay una nueva oportunidad de mejorar", escribió en la red.

Anamar, por su parte, se ha dedicado a publicar en Internet su embarazo y también su proceso de recuperación física y emocional después del parto, por lo que ha sido vista en terapias para recuperar su cuerpo y volver a adoptar un estilo de vida saludable.

La deportista contó que su parto la tomó por sorpresa y, aunque no estaba preparada para recibirlo tan pronto, ha hecho todo lo posible por disfrutar la llegada del nuevo integrante de su hogar.

"Terminamos en cesárea de emergencia🥺 pero muy feliz por la llegada más especial de mi vida, de mi mejor amiguito por siempre, de mi príncipe, de mi hombrecito que amo💘💘💙💙💙 un parto cargado de muchas emociones", explicó el pasado viernes 1 de agosto en un post que realizó en su feed de Instagram.

