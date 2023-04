Black explica por qué rompió las reglas y deja un mensaje a Gamma al salir de la competencia

Desde el primer capítulo del Desafío The Box, Black se convirtió en uno de los desafiantes que más comentarios motivó en redes sociales y entre los fanáticos del reality deportivo. Su físico y su personalidad no pasaron desapercibidos.

El nombre real del desafiante es Franklin Erney Reyes Rodríguez y Black es solo el apodo que le pusieron sus seres queridos. Desde el primer momento tuvo algunas diferencias con sus compañeros de Gamma y estas avanzaron hasta ser determinantes.

Y es que el deportista aseguró que quería estar solo la mayor parte del tiempo y que en realidad no le interesaba conocer a sus compañeros. Aunque hubo un momento en el que todo parecía ir bien, tras la prueba de capitanes, la convivencia en el equipo se fue en picada.

En este capítulo, Black sorprendió a los televidentes , a sus compañeros e incluso a Andrea Serna, pues rompió nuevamente una de las reglas de la producción, sabiendo que esta podría ser una razón para ser expulsado.

Finalmente renunció al juego, sin embargo, las repercusiones de su acto tendrán que ser asumidas completamente por su equipo. En medio de un exclusivo con Caracoltv.com, explicó cuáles fueron sus razones.

Aseguró que su intención no era que su equipo resultara perjudicado, pensó que solo le afectaría a él. Así como lo dijo después de romper las reglas por primera vez , momento en el que las consecuencias también fueron para todos. Lo cierto es que solo quería salir de la competencia.

Black hizo énfasis en que creía tener todo para llegar a la final del Desafío The Box 2023, no obstante, le preocupa mucho su salud mental, su paz y tranquilidad , por eso decidió priorizar esto y abandonar un lugar donde no lo puede tener.

Durante la entrevista le pidió disculpas a su familia, a su mamá y a quienes tenían fe en él, sabe que los decepcionó, pero explicó que no es nada fácil estar dentro del reality.

Para él lo más difícil fue aguantar hambre , algo que se vio desde los primeros capítulos, asimismo, la convivencia se convirtió en su punto débil. Y es que comentó que siempre ha vivido solo, por lo que extrañaba su espacio.

Convivir con personas que no conocía lo llevó al límite, pues no estaba acostumbrado a los gritos, las risas fuertes y el ruido que podían hacer sus compañeros, asimismo, compartir la cama y no poder dormir eran detonantes para su situación.

A Gamma le dejó un mensaje, les pidió disculpas nuevamente y comentó de nuevo que su intención no era perjudicarlos a ellos. “Creo que van a estar mucho mejor sin mí y yo sin ellos”, aseguró, sin embargo, también les dio ánimo y los invito a dejarlo todo en el Desafío The Box 2023.

