Un acuerdo mal formulado provoca una discusión entre los tres equipos del Desafío The Box 2023

Alpha, Gamma y Beta atienden el llamado de Andrea Serna para competir en el Box Rojo para el Desafío de Sentencia y Hambre. Antes de la prueba, la presentadora aclara que el primer lugar se quedará con toda la comida que tiene en la casa y menciona que el grupo que llegue en segundo puesto deberá escoger entre lácteos o 15 kilogramos de mazorca para nutrirse durante todo el ciclo.

Desde hace bastante tiempo, el Box Rojo se ha caracterizado por permitir el contacto físico entre los Súper Humanos, por lo que se presta en algunas ocasiones para que al final se generen discusiones. La prueba demuestra ser bastante intensa, sobre todo desde que los participantes empiezan a buscar alianzas para poder resultar ganadores y alimentarse adecuadamente durante esta etapa.

A pesar de que inicialmente Gamma parece tener una alianza con Beta para hacer que Alpha pierda, pronto se percatan de que no se respetó el acuerdo y que evidentemente hubo un fallo en la comunicación que los perjudicó bastante.

Alpha logra coronarse como ganador, llevándose así 11 puntos; seguido de Beta, que recoge 9 anotaciones y Gamma, que solo logra apuntar 6 veces. Mientras unos festejan la noticia, otros simplemente debaten si la estrategia que implementaron fue una decisión equivocada.

Andrea Serna, por su parte, finaliza la prueba y todos se preparan para conversar un rato con ella antes de dirigirse a sus respectivas casas y revelarles a sus demás compañeros algunos detalles que quizás se escaparon de las cámaras.



¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?