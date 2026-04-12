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'La Bichota' ha mencionado en varias entrevistas que hará un mini 'Tropicoqueta Tour' en Coachella; por lo que se espera que gran parte de su repertorio sea sacado de su más reciente álbum.

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Show de Karol G en Coachella EN VIVO 🔴 desde tu celular y GRATIS este 12 de abril

'La Bichota' ha mencionado en varias entrevistas que hará un mini 'Tropicoqueta Tour' en Coachella; por lo que se espera que gran parte de su repertorio sea sacado de su más reciente álbum.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Conéctate con la transmisión del show de Karol G en Coachella este 12 de abril 2026.