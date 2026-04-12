Show de Karol G en Coachella EN VIVO 🔴 desde tu celular y GRATIS este 12 de abril

La cantante paisa Carolina Giraldo hará historia en Coachella al convertirse en la primer mujer latina en encabezar el festival, en el marco de la edición número 25 del evento. Este se desarrollará en el Empire Polo Club en Indio, California, consolidándose como uno de los encuentros musicales más relevantes a nivel internacional. Además, su participación está programada para los días 12 y 19 de abril, fechas en las que liderará la jornada principal.

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En ese sentido, se espera que su presentación sea uno de los shows más extensos de esta edición, con una duración aproximada de dos horas. De esta manera, la artista colombiana se suma a la lista de figuras principales del festival, en una edición que reúne a múltiples exponentes de la música global y que se desarrolla durante dos fines de semana consecutivos.



Dónde ver a Karol G EN VIVO en Coachella

Los seguidores que no asistan de manera presencial tendrán la posibilidad de ver el espectáculo en vivo. La transmisión estará disponible a través del canal oficial de YouTube del festival, lo que permitirá el acceso desde distintos países. En cuanto a los horarios, en Colombia y Perú los fans se podrán conectar a las 11:55 p.m.; mientras que en California (Estados Unidos) y en Chile la emisión iniciará a las 9:55 p.m. Asimismo, en Argentina y Venezuela el horario corresponde a la 1:55 a.m.

En relación con el contenido del espectáculo, han surgido rumores sobre posibles apariciones de artistas como Bad Bunny, Kali Uchis o J Balvin; sin embargo, estas participaciones no han sido confirmadas. Entretanto, lo que sí ha señalado la artista es que realizará una compilación de su último álbum ‘Tropicoqueta’, el cual servirá como base para la estructura del show.





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Adicionalmente, la colombiana ha indicado que ha estado preparando el show desde enero de 2026, lo que evidencia un proceso de planificación previo a su presentación en el festival.

Es necesario mencionar que recientemente la cantante fue noticia tras confirmar que estaba soltera y que había terminado su relación con Feid. Esta declaración fue entregada en el marco de una entrevista para la revista Playboy, en la que también participó con una sesión fotográfica.

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Desde ya, fanáticos esperan ver su presentación en el festival para comentar en rede sociales los momentos más virales del evento.

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