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Presentadores de ‘Día a Día’ reviven momentos históricos en sus 25 años - CaracolTV

El equipo del programa conmemoró su aniversario con imágenes de archivo, recuerdos de diferentes etapas, anécdotas entre presentadores y la participación de invitados especiales.

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Presentadores de 'Día a Día' abren baúl de los recuerdos: "Cuando el sofá embarazaba"

El equipo del programa conmemoró su aniversario con imágenes de archivo, recuerdos de diferentes etapas, anécdotas entre presentadores y la participación de invitados especiales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Baúl de los recuerdos de Día a Día.jpg