Presentadores de 'Día a Día' abren baúl de los recuerdos: "Cuando el sofá embarazaba"

En el marco de la celebración de los 25 años del programa ‘Día a Día’, sus presentadores actuales abrieron un espacio dedicado a recordar momentos significativos de su trayectoria en televisión. Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Carolina Soto participaron en una dinámica en la que revisaron fotografías y registros que marcaron distintas etapas del formato.

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Estas fueron las imágenes que salieron del baúl de los recuerdos de 'Día a Día'

Durante el recorrido por el archivo, se presentaron imágenes de una etapa en la que varias de las presentadoras del programa atravesaban simultáneamente la maternidad. En las fotografías aparecieron Catalina Gómez junto a su hijo Cristóbal, Sandra Posada con su hijo Vicente y Rochi Stevenson con su hija Mariana. Este momento dio paso a comentarios en tono de humor entre los presentadores sobre esa coincidencia dentro del equipo.



Iván Lalinde realizó una broma diciendo que: "Era una época en donde el sofá de 'Día a Día' embarazaba", debido a que varias de sus presentadoras estaban teniendo bebés al mismo tiempo; además, Caro Soto también soltó una frase con tono humorístico "Se sentaban y ya estaban con panza".

El baúl de los recuerdos también incluyó imágenes de celebraciones temáticas. Una de ellas correspondió a una jornada de Halloween en la que Catalina apareció caracterizada como Alicia, acompañada por María Cecilia Botero, quien representó a la Reina de Corazones. Estas imágenes evidenciaron la participación del equipo en dinámicas especiales dentro del programa.





Otro de los registros destacados fue una fotografía antigua que Iván Lalinde calificó como una pieza de archivo histórico. En ella aparecían Carlos Calero, María Cecilia Botero y César Escola en una etapa previa del programa. Este momento permitió contextualizar los cambios en el equipo a lo largo de los años. Gómez indicó que para esa época aún no hacía parte del formato.

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Entre los recuerdos también se mostró una imagen de un viaje realizado a Disney por parte de las tres presentadoras actuales junto a sus hijos, experiencia organizada por el programa. Según lo relatado, este viaje ocurrió poco antes del inicio del periodo de pandemia.

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El recorrido incluyó además fotografías del ingreso de algunos presentadores al programa. Se mostró una imagen del primer día de Carlos Calero, quien se incorporó en febrero de 2020 y fue recibido por sus compañeras. De igual forma, se recordó la llegada de Iván Lalinde con una fotografía de su primera aparición en el set.

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Otro momento relevante fue la mención de una entrevista realizada a Lionel Messi en Bogotá, cuando el futbolista se encontraba en la ciudad por un compromiso deportivo. Esta entrevista fue gestionada por Mónica Rodríguez durante su etapa como presentadora del programa.

Finalmente, el espacio conmemorativo incluyó la presencia de invitados especiales, entre ellos Ricardo Montaner, cuya participación fue uno de los momentos destacados de la celebración. La jornada cerró con la presentación de un pastel de aniversario, acompañado de la recopilación de imágenes de diferentes sets, invitados y etapas que han hecho parte de la historia del programa.

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