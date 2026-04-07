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Esta es la razón por la que Kanye West tiene prohibido el ingreso al Reino Unido le negaron visa- CaracolTV

El rapero fue impedido de entrar al Reino Unido por decisión del gobierno, lo que llevó a la cancelación de su presentación en el Festival Wireless programado para julio.

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Esta es la razón por la que Kanye West tiene prohibido el ingreso al Reino Unido

El rapero fue impedido de entrar al Reino Unido por decisión del gobierno, lo que llevó a la cancelación de su presentación en el Festival Wireless programado para julio.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 7 de abr, 2026
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