Esta es la razón por la que Kanye West tiene prohibido el ingreso al Reino Unido

El rapero Kanye West no pudo ingresar al Reino Unido luego de que el gobierno de ese país le negara la visa de entrada, lo que derivó en la cancelación de su participación en el Festival Wireless, previsto para el 10 de julio en Londres.



Kanye West no puede ingresar a Inglaterra: la razón de la prohibición

El artista figuraba como una de las principales atracciones del evento musical, que cada año reúne a diferentes exponentes del género urbano. Sin embargo, la organización confirmó que la presentación no se llevaría a cabo tras conocerse la decisión de las autoridades británicas. La medida se basó en un análisis del gobierno, que consideró que la presencia del rapero no resultaba favorable en el país.

Kanye West ha pedido disculpas tras la cancelación del festival Wireless.



“A aquellos a quienes he herido:



He estado siguiendo la conversación en torno a Wireless y quiero abordarla directamente. Mi único objetivo es ir a Londres y presentar un show de cambio, llevando unidad,… pic.twitter.com/1lOslQQ7Y8 — Indie 505 (@Indie5051) April 8, 2026

La negativa de ingreso estuvo relacionada con una serie de declaraciones realizadas por el artista a lo largo de los años, en las que se refirió a la comunidad judía. Estas manifestaciones generaron reacciones y controversias en distintos sectores, lo que influyó en la evaluación de su solicitud de visa. Como resultado, no se le permitió entrar al territorio británico.



Desde la organización del festival se informó que, al momento de incluir al artista en el cartel, no se había previsto que existiera algún impedimento para su participación. No obstante, tras la decisión oficial, reconocieron que las polémicas asociadas al rapero habían tenido un impacto en diferentes comunidades y que la situación generó consecuencias para el evento.

Kanye West should never have been invited to headline Wireless.



This government stands firmly with the Jewish community, and we will not stop in our fight to confront and defeat the poison of antisemitism.



We will always take the action necessary to protect the public and… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 7, 2026

Publicidad

Mira también: P. Diddy y Kanye West fueron grabados mientras conversaban: esto dijo el rapero desde la cárcel

El festival, que contaba con la participación de varios artistas internacionales, se vio obligado a ajustar su programación tras la salida del rapero. La cancelación de su presentación modificó la planificación inicial del espectáculo, que se realizaría en la capital británica con una amplia asistencia de público.

Publicidad

Por su parte, el artista había manifestado anteriormente una postura de arrepentimiento frente a sus declaraciones. En ese contexto, indicó su intención de demostrar cambios a través de sus acciones. También se conoció que intentó establecer acercamientos con grupos de la comunidad judía, aunque dichas iniciativas no prosperaron.

Mira también: Kanye West y Bianca Censori estarían en proceso de separación tras polémica en los Grammy 2025

El director de Festival Republic, empresa encargada de la organización del evento, señaló que el rapero había buscado reunirse con representantes de estas comunidades, pero no obtuvo respuesta favorable. Este intento formó parte de los esfuerzos del artista por abordar la controversia generada en torno a sus comentarios.

La última vez que Kanye West se presentó en el Reino Unido fue en 2015, cuando participó en el festival Glastonbury Festival. Desde entonces, no había regresado a los escenarios del país hasta el anuncio de su inclusión en el Festival Wireless, que finalmente no se concretó.

Publicidad

Mira también: Kanye West fue denunciado por agresión: una famosa modelo se reveló y contó todo

