Viuda de Yeison Jiménez denunció acoso y difamación tras rumores en redes sociales

Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez, realizó una denuncia pública en redes sociales en medio de una controversia originada por versiones difundidas por un creador de contenido identificado como King Urbano. La publicación generó reacciones entre seguidores del artista y usuarios digitales.

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Sonia Restrepo denunció por acoso y difamación a creador de contenido

A través de sus historias de Instagram, Restrepo compartió la fotografía de un hombre al que responsabilizó de alterar su tranquilidad y de afectar su buen nombre. En el mismo mensaje pidió ayuda a la comunidad para identificarlo, al asegurar que atravesaba una situación de acoso que también impactaba a su familia.



El pronunciamiento ocurrió después de que King Urbano publicara un video en TikTok en el que aseguró que el cantante Ciro Quiñones tendría conversaciones y videos comprometedores con Sonia Restrepo. Según lo expresado en ese contenido, existiría un supuesto interés sentimental entre ambos.





Sin embargo, en la grabación no fueron presentadas pruebas ni evidencias que respaldaran dichas afirmaciones. Tampoco se mostraron los supuestos archivos mencionados, pese a que se indicó que algunos seguidores del fallecido artista también habrían tenido acceso a ese material.

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Tras la circulación del video y la viralidad que alcanzó en distintas plataformas, Sonia Restrepo respondió mediante una denuncia pública. Allí manifestó que el hombre señalado llevaba tiempo afectando su paz mental y que la situación se había intensificado mientras aún enfrentaba el duelo por la muerte de su esposo.

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En su mensaje, la viuda del intérprete aseguró sentirse acosada, vulnerada y maltratada. También señaló que la situación afectaba la estabilidad emocional de sus hijos, por lo que decidió hacer visible el caso y pedir respaldo ciudadano.

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La publicación fue replicada por Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, quien también compartió el mensaje con el objetivo de ampliar su alcance y buscar apoyo para ubicar al señalado responsable. La difusión del caso aumentó la conversación en redes sociales durante las horas posteriores.

De acuerdo con lo expresado por Restrepo, la conducta denunciada tuvo efectos directos en su bienestar personal y en el entorno familiar. Por esa razón decidió exponer lo ocurrido públicamente y solicitar orientación frente a los hechos que venía enfrentando.

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Hasta el momento, Sonia Restrepo no reveló mayores detalles sobre la identidad del hombre mencionado ni confirmó si emprendería acciones legales por lo sucedido. Tampoco se conocieron pronunciamientos adicionales del creador de contenido involucrado en la controversia.

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La denuncia tuvo repercusión inmediata en redes sociales, donde decenas de usuarios manifestaron mensajes de apoyo hacia la viuda de Yeison Jiménez y preocupación por el panorama expuesto. El caso continuó generando comentarios mientras se esperaba nueva información sobre posibles medidas posteriores.

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