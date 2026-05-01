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Viuda de Yeison Jiménez denunció difamación por vínculo con Ciro Quiñones - CaracolTV

Sonia Restrepo hizo una publicación en Instagram en la que señaló a un hombre por afectar su tranquilidad, luego de versiones difundidas sobre supuestos videos y conversaciones con Ciro Quiñones.

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Viuda de Yeison Jiménez denunció acoso y difamación tras rumores en redes sociales

Sonia Restrepo hizo una publicación en Instagram en la que señaló a un hombre por afectar su tranquilidad, luego de versiones difundidas sobre supuestos videos y conversaciones con Ciro Quiñones.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
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Sonia Restrepo hizo denuncia por difamación.jpg