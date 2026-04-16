Revelan posición de la viuda de Yeison Jiménez sobre su dinero: "Quiere honrar el legado"

El intérprete de temas como 'Regalada sales cara', 'Que le importa' y 'Justo ahora' volvió a hablar de Yeison Jiménez en una entrevista reciente, en la que abordó distintos aspectos relacionados con su vínculo profesional y personal con el artista.

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La noticia tiene lugar luego de que se conociera que ambos artistas grabaron una colaboración antes de la muerte de Jiménez el 10 de enero de 2026 en medio de un accidente de avioneta en Boyacá junto a su equipo de trabajo. Desde entonces, han surgido preguntas sobre el futuro de ese material y sobre quiénes están a cargo de las decisiones relacionadas con su lanzamiento y manejo.



La posición de Sonia Restrepo frente a las finanzas de Yeison Jiménez

En ese sentido, durante la entrevista, un presentador aprovechó que Quiñonez hizo parte de la firma de Jiménez para preguntar si Sonia ha estado representando a Yeison en sus negocios y si ha tomado las riendas del mismo o si ha intervenido en la colaboración musical. Estas inquietudes surgieron debido al papel que podría desempeñar en la administración del legado del artista.

Ante esto, Quiñonez respondió durante el encuentro: "Sonia está súper desinteresada en todo el tema económico. Ella quiere más honrar el legado musical de Yeison conmigo que pensar en economía ni nada de eso. Sonia dijo 'Ciro, aquí no importa el dinero, ¿sí me entiende? Aquí no importa nada, aquí lo único que quiero es que el sueño de Yeison que tenía contigo se cumpla y se termine', pero Sonia no está pensando en nada de eso".





De acuerdo con sus declaraciones, el enfoque principal se ha centrado en el desarrollo y la culminación de los proyectos musicales que quedaron en proceso. En consecuencia, la colaboración entre ambos artistas continúa siendo un punto clave dentro de las acciones que se están adelantando tras el fallecimiento de Jiménez.

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Por otra parte, Quiñonez también dijo que está trabajando con Rafael Muñoz, el exmánager de 'El Aventurero', y admitió que ha estado muy cerca de la familia, presto a ayudar lo que necesite. Esta cercanía ha permitido, según lo expuesto en la entrevista, mantener una coordinación en torno a los asuntos relacionados con el legado artístico.

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