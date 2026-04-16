Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En Vivo 'A Otro Nivel'
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación

Qué decisión tomó Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, sobre su dinero - CaracolTV

Ciro Quiñonez concedió una entrevista para La Kalle en donde se sinceró sobre la actitud de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, con los negocios del difunto artista.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Revelan posición de la viuda de Yeison Jiménez sobre su dinero: "Quiere honrar el legado"

Ciro Quiñonez concedió una entrevista para La Kalle en donde se sinceró sobre la actitud de Sonia Restrepo con los negocios del difunto artista y los lanzamientos musicales póstumos que se han conocido.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
Comparta en:
Qué dijo Yeison Jiménez sobre Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez.