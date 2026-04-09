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Yeison Jiménez tendrá una misa en su homenaje en Bogotá tras su fallecimiento - CaracolTV

Seguidores del cantante anunciaron un homenaje religioso en Bogotá para conmemorar tres meses de su fallecimiento, en una fecha que coincide con el accidente aéreo en el que perdió la vida.

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Convocan misa en Bogotá para recordar a Yeison Jiménez a tres meses de su fallecimiento

Seguidores del cantante anunciaron un homenaje religioso en Bogotá para conmemorar tres meses de su fallecimiento, en una fecha que coincide con el accidente aéreo en el que perdió la vida.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 9 de abr, 2026
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