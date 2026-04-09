Convocan misa en Bogotá para recordar a Yeison Jiménez a tres meses de su fallecimiento

A tres meses del fallecimiento de Yeison Jiménez, seguidores del artista anunciaron la realización de una misa en su memoria en la ciudad de Bogotá. El encuentro fue organizado por fanáticos como un espacio para recordar su vida y trayectoria, así como para reunirse en torno a su legado musical.

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Homenaje a Yeison Jiménez: fecha, hora y lugar en Bogotá

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes 10 de abril a las 7:00 p.m. en la iglesia Misericordia del Padre Chucho, ubicada en el barrio Castilla. Según la información compartida, la convocatoria está abierta a familiares, seguidores y allegados que deseen asistir y participar en este acto conmemorativo.



El anuncio del evento se dio a conocer a través de redes sociales, donde se difundió una invitación acompañada de mensajes dirigidos a recordar al artista y a quienes hicieron parte de su equipo de trabajo. En la publicación se expresó el sentimiento de ausencia tras su partida y se hizo referencia al impacto que tuvo en quienes compartieron espacios con él. También se incluyó una imagen con una frase alusiva a encender una luz en su memoria y elevar oraciones por su descanso.





"Los extrañamos mucho un abrazo hasta el cielo, los recordamos con amor con cariño con respeto y como lo fueron unos grandes seres humanos... Hoy encederemos un luz en tu memoria y elevaremos nuestras oraciones para que tu noble espiritu encuentre la paz" fue parte del mensaje en la publicación.

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La fecha elegida para la misa coincide con el aniversario del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en el departamento de Boyacá. En ese hecho perdieron la vida el cantante, así como pilotos y miembros de su equipo. Desde entonces, la fecha ha sido recordada por seguidores y personas cercanas como un momento de conmemoración.

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Desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, se han llevado a cabo diferentes homenajes en distintas ciudades y escenarios. Estas actividades han sido impulsadas tanto por sus fanáticos como por colegas de la industria musical. Entre los espacios en los que se han desarrollado eventos se encuentran el Movistar Arena y el Estadio El Campín, donde se han realizado encuentros y presentaciones dedicadas a su memoria.

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Asimismo, en Manzanares, lugar vinculado a su historia personal, se han registrado actividades organizadas por la comunidad local. A estas iniciativas se suman caravanas, reuniones y otros actos simbólicos que han buscado mantener vigente su recuerdo entre quienes siguieron su carrera.

La misa programada en Bogotá se suma a esta serie de homenajes que continúan desarrollándose con el paso de los meses. El encuentro religioso se plantea como un espacio colectivo en el que los asistentes podrán reunirse para recordar al artista y a su equipo, en una fecha que mantiene un significado especial para sus seguidores.

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