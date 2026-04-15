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J Balvin aclaró accidente en su rostro tras verse implicada Valentina Ferrer - CaracolTV

El cantante explicó el origen de una marca en su frente luego de generar especulaciones al mencionar en tono de broma a su pareja, Valentina Ferrer.

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J Balvin aclaró causa de accidente en su rostro tras verse implicada su pareja

El cantante explicó el origen de una marca en su frente luego de generar especulaciones al mencionar en tono de broma a su pareja, Valentina Ferrer.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 15 de abr, 2026
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J balvin aclaró rumor de accidente.jpg