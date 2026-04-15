J Balvin aclaró causa de accidente en su rostro tras verse implicada su pareja

El cantante colombiano J Balvin apareció con una marca visible en su rostro, lo que generó una serie de reacciones en redes sociales. La señal en su frente llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre el origen del golpe y las circunstancias en las que se produjo.

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J balvin aclaró las causas de su accidente en el rostro

En un primer momento, el artista se refirió a la situación en tono de broma y mencionó a su pareja, Valentina Ferrer, como responsable del incidente. Esta declaración fue interpretada por algunos usuarios como un hecho real, lo que derivó en comentarios y rumores sobre una posible discusión entre ambos.



Las especulaciones aumentaron debido a la circulación de varios clips en redes sociales en los que se observaban interacciones cotidianas de la pareja. En uno de los videos más comentados, la modelo hacía referencia a una situación doméstica en la que el cantante se había molestado por un gesto relacionado con el momento de dormir. Este tipo de contenido fue interpretado por algunos usuarios como evidencia de tensiones en la relación.

Sin embargo, estos fragmentos correspondían a dinámicas habituales de la pareja, en las que predominaba el uso del humor y la ironía. A pesar de ello, la difusión de los videos contribuyó a que se mantuvieran las versiones sobre un posible conflicto entre ambos.



Ante la cantidad de comentarios y mensajes que recibió, el cantante decidió aclarar lo ocurrido. A través de sus redes sociales, explicó que la lesión en su rostro se había producido mientras jugaba una versión de gran tamaño del juego de mesa Jenga. Según relató, al retirar una pieza incorrecta, la estructura cayó y lo golpeó en la cabeza, provocando la marca que generó preocupación.

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El artista también hizo referencia a las reacciones que surgieron tras sus primeras declaraciones, señalando que el comentario sobre su pareja había sido parte de una broma. Indicó que el incidente no estuvo relacionado con Valentina Ferrer y que se trató de un accidente doméstico.

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Aunque mantuvo un tono irónico en su explicación: "Este mensaje lo digo porque he sido amenazado"; el cantante dejó claro que la situación no involucró a su pareja. La aclaración permitió contextualizar los hechos y reducir las especulaciones que se habían generado en torno a su relación.

De esta manera, el episodio quedó explicado como un accidente ocurrido durante una actividad recreativa, mientras que los comentarios iniciales del artista fueron entendidos como parte del estilo de comunicación que mantiene con su audiencia.

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