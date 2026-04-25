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Giovanny Ayala contó cómo despidió a Yeison Jiménez; no fue al homenaje y juzgó gesto de sus colegas - CaracolTV

El intérprete de ‘De rodillas te pido’ se sinceró sobre los desacuerdos que ha tenido con Ciro Quiñonez y habló de la polémica que se originó por comentario que hizo sobre el homenaje póstumo a ‘El Aventurero’.

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Giovanny Ayala contó cómo despidió a Yeison Jiménez; no fue al homenaje y juzgó gesto de sus colegas

El intérprete de ‘De rodillas te pido’ se sinceró sobre los desacuerdos que ha tenido con Ciro Quiñonez y habló de la polémica que se originó por comentario que hizo sobre el homenaje póstumo a ‘El Aventurero’.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
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