Giovanny Ayala contó cómo despidió a Yeison Jiménez; no fue al homenaje y juzgó gesto de sus colegas - CaracolTV
El intérprete de ‘De rodillas te pido’ se sinceró sobre los desacuerdos que ha tenido con Ciro Quiñonez y habló de la polémica que se originó por comentario que hizo sobre el homenaje póstumo a ‘El Aventurero’.
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Giovanny Ayala contó cómo despidió a Yeison Jiménez; no fue al homenaje y juzgó gesto de sus colegas
El intérprete de ‘De rodillas te pido’ se sinceró sobre los desacuerdos que ha tenido con Ciro Quiñonez y habló de la polémica que se originó por comentario que hizo sobre el homenaje póstumo a ‘El Aventurero’.