Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Sobrino de Darío Gómez
'La Reina del Flow 3'
Hijas menores de Diomedes Díaz
Programación de Caracol

Qué dijo La Jesuu tras ser acusada de robar en los 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri - CaracolTV

La Jesuu apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para poner fin a los rumores de lo sucedido el pasado 13 de marzo en La Serrezuela de Cartagena de Indias en la fiesta de 15 años de Isabella, hija de Andrea Valdiri.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Influencer acusada de "ratera" en los 15 años de la hija de Andrea Valdiri se pronunció

La Jesuu apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para poner fin a los rumores de lo sucedido el pasado 13 de marzo en La Serrezuela de Cartagena de Indias.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
Influencer, acusada de ser "ratera" por situación del quinceañero de la hija de Andrea Valdiri, se pronunció.