Influencer acusada de "ratera" en los 15 años de la hija de Andrea Valdiri se pronunció

El pasado viernes 13 de marzo se llevó a cabo la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri en Cartagena, evento al que asistieron amigos y compañeros de estudio de la joven, así como también creadores de contenido digital y demás figuras públicas. Este se convirtió en uno de los eventos de año no solo por los invitados, sino también por los lujos que incluyó, pues se repartieron regalos avaluados del millones de pesos colombianos.

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La Jesuu habló tras se acusada de "ratera" en los 15 años de Isabella Valdiri

En redes sociales empezó a circular una publicación en donde, de manera jocosa, acusaban a La Jesuu y La Blanquita de haberse llevado parte de la decoración de la fiesta: "Son unas rateras. Se perdieron los centros de mesa en el quinceañero de La Valdiri y están acusando a La Jesuu y La Blanquita de habérselos llevado. La empresa de alquiler al momento de hacer el inventario se dio cuenta que faltaban 15 centros de mesa y al revisar las cámaras La Blanquita y La Jesuu llevaban encaletados lo que al parecer tenía un costo de 2 millones cada uno", se leía en el post.



Al respecto, la creadora de contenido digital apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para reaccionar con humor; entre carcajadas escribió "amo Facebook", demostrando de esta forma que los comentarios no la afectan y aclarando que no hay ningún mal entendido con la bailarina barranquillera. Asimismo, compartió un video de YouTube en donde muestra detalles de la celebración que hasta el momento no se habían conocido.



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Es necesario mencionar que la influenciadora recientemente fue noticia al verse involucrada en la ruptura de La Blanquita y Deiby, quienes anunciaron su ruptura en redes sociales en medio de una polémica por la compra de una casa que hizo el joven durante la sociedad conyugal y que puso a nombre de su madre, y de que se revelaran otros problemas que presentaban en el seno de su hogar.

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En este sentido, La Jesuu ha apoyado a su amiga; por lo que se les ha visto en eventos y realizando viajes en Colombia y el extranjero.

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