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Que grupo de 'A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro - CaracolTV

Ni son de Marte ni son de Venus quedó en peligro en ‘A Otro Nivel’ tras una gala marcada por cambios internos y problemas de salud de un integrante, por lo que irá a Ditu durante 24 horas.

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El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ presenta dificultades por temas de salud

Ni son de Marte ni son de Venus quedó en peligro en ‘A Otro Nivel’ tras una gala marcada por cambios internos y problemas de salud de un integrante, por lo que irá a Ditu durante 24 horas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de abr, 2026
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