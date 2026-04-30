El grupo en peligro de ‘A Otro Nivel’ presenta dificultades por temas de salud

La más reciente gala de ‘A Otro Nivel’ deja decisiones clave luego de la jornada conocida como La Sacudida, dinámica en la que los jurados reorganizan agrupaciones y modifican parte de la competencia. Tras las presentaciones, el panel elige al mejor grupo de la noche y también define cuál queda en zona de riesgo.

Uno de los momentos principales corresponde a Ni son de Marte ni son de Venus, agrupación que llega al escenario en medio de ajustes internos. Sus integrantes expresan diferentes emociones por los cambios realizados y por la salida de algunos participantes. El ambiente dentro del grupo refleja incertidumbre antes de la presentación.



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La nueva integrante comenta su preocupación por pasar de un equipo con convivencia estable a otro en el que podrían presentarse roces entre compañeros. Esa situación se suma al proceso de adaptación que deben asumir tras la reorganización hecha por los jurados.

Durante el show, su líder enfrenta problemas de salud. La situación se nota en algunos pasajes de la presentación, aunque logra mantenerse en escena junto al resto del grupo y completar el número preparado para la gala. El jurado tiene en cuenta ese contexto al momento de entregar su balance.



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En la devolución posterior, los evaluadores destacan que el cambio aplicado durante La Sacudida funciona para la agrupación. También señalan la circulación de voces y la variedad mostrada durante la interpretación. Entre los aspectos a mejorar, mencionan el manejo del aire en algunos tramos de la presentación.

Antes de anunciar al grupo en peligro, los jurados también revisan la actuación de Colombian Crew. Sus integrantes manifiestan satisfacción con los cambios recientes, ya que buscaban pertenecer a una agrupación integrada solo por hombres. Tras salir al escenario, reciben doble ovación por parte del panel.

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Los jueces resaltan que las voces resultan complementarias y que la nueva conformación muestra resultados positivos. Además, señalan armonías trabajadas y una ejecución coordinada durante la presentación. Con esos argumentos, Colombian Crew es elegido como el mejor grupo de la noche.

Gracias a esa decisión, Lobelo, líder de la agrupación ganadora, obtiene el privilegio de escoger el repertorio para la siguiente etapa. Además, reciben como beneficio una sorpresa relacionada con Ditu, espacio clave dentro de la competencia.

Finalmente, el panel anuncia que Ni son de Marte ni son de Venus queda en peligro. Como consecuencia, la agrupación debe trasladarse a Dituo por 24 horas para preparar un concierto en la calle, instancia en la que buscará mantenerse vigente dentro del programa y responder al nuevo reto planteado por la producción.

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