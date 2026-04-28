El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ queda marcado por las peleas y tensiones internas

La nueva noche de eliminación en 'A Otro Nivel' deja fuera de la competencia a Gente que canta, agrupación que llega al veredicto final marcada por problemas de convivencia, diferencias internas y falta de entendimiento entre sus integrantes. La decisión se conoce después de una jornada en la que también avanzan de manera directa Cuatro en Línea y Tropifour.

El público salva primero a Cuatro en Línea, grupo que asegura su continuidad en el programa y recibe como siguiente reto la canción 'Decisiones'. Luego, Tropifour también obtiene respaldo suficiente para seguir en competencia y el jurado le asigna el tema 'Vivo por ella' para la próxima etapa.



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Con esos resultados, Gente que canta y Tropa Sonora deben regresar al escenario para una nueva presentación que define al eliminado de la jornada. Ambos grupos enfrentan una segunda oportunidad frente a los jurados, quienes analizan desempeño, actitud y capacidad de trabajo en equipo.

En el caso de Tropa Sonora, la agrupación afronta su primer reto en zona de peligro. Misha, nueva líder del grupo, presenta dificultades de salud asociadas al estrés durante los ensayos previos. Antes de la presentación, Felipe Peláez le dedica una canción como muestra de apoyo. Para el show, eligen un portal de TransMilenio como locación.



Tras su presentación, los jurados reconocen que se trata de un momento complejo para la agrupación, pero destacan la actitud mostrada en escena y la conexión lograda entre los integrantes. También señalan que la propuesta se ve fresca, dinámica y organizada. Sin embargo, les indican que faltó mayor contacto con el público y que la elección del lugar limita esa interacción al no contar con audiencia directa.

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La situación de Gente que canta resulta distinta desde el inicio. Sus integrantes expresan incomodidad por los cambios recientes dentro del grupo y por el proceso de adaptarse nuevamente entre ellas y ante el jurado. Una de las participantes manifiesta sentirse afectada emocionalmente y reconoce que todavía piensa en abandonar tanto la agrupación como la competencia.

También se evidencia falta de comunicación entre dos integrantes, conflicto que, según ellas mismas, se arrastra desde etapas anteriores. La nueva participante asegura que ingresó con intención de fortalecer al equipo, pero percibe un ambiente centrado en discusiones constantes. Según relatan, la armonía interna se pierde y eso termina impactando su permanencia en el programa.

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Después de la presentación, los jurados concluyen que las peleas, críticas y diferencias consumen la energía del grupo y afectan su rendimiento artístico. Además, les recuerdan que deben competir contra otros equipos y no entre ellas mismas. Durante los comentarios, una integrante rompe en llanto.

Finalmente, el jurado anuncia que Tropa Sonora continúa en competencia y recibe la canción 'Ni tú, ni yo' para el siguiente reto. Con esa decisión, Gente que canta queda eliminado de 'A Otro Nivel', en una salida marcada por tensiones que acompañan al grupo durante toda la gala.

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