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El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ queda marcado por las peleas y tensiones internas - CaracolTV

Gente que canta salió de la competencia luego de una gala en la que pesaron los conflictos entre integrantes, las diferencias acumuladas y una presentación que no logró revertir la crisis interna.

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El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ queda marcado por las peleas y tensiones internas

Gente que canta salió de la competencia luego de una gala en la que pesaron los conflictos entre integrantes, las diferencias acumuladas y una presentación que no logró revertir la crisis interna.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 28 de abr, 2026
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