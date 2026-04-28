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Lorelei Tarón salió en defensa de Falcao sobre su retiro - CaracolTV

La esposa del delantero reaccionó en redes sociales ante quienes insistieron en pedir el final de la carrera del jugador. Su mensaje abrió debate entre seguidores y críticos del futbolista.

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Lorelei Tarón salió en defensa de Falcao y respondió comentarios sobre su retiro

La esposa del delantero reaccionó en redes sociales ante quienes insistieron en pedir el final de la carrera del jugador. Su mensaje abrió debate entre seguidores y críticos del futbolista.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Esposa de Falcao sale en su defensa por comentarios sobre su retiro.jpg