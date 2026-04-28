Lorelei Tarón salió en defensa de Falcao y respondió comentarios sobre su retiro

Lorelei Tarón respondió a varios comentarios relacionados con el retiro de Radamel Falcao García y defendió la decisión del delantero sobre el momento en que pondría fin a su carrera profesional. La reacción se produjo en una publicación realizada en sus redes sociales, donde compartió imágenes junto a su familia.

Lorelei y Falcao fueron reconocidos durante años como una de las parejas más estables del entretenimiento y el deporte. La relación comenzó en 2007 y con el paso del tiempo formaron una familia con cinco hijos. Desde entonces, la cantante argentina acompañó al futbolista en distintas etapas de su trayectoria dentro y fuera de las canchas.



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Este fue el comentario de Lorelei Tarón en defensa de su esposo Falcao

En medio del presente deportivo del atacante, marcado por lesiones recientes y cuestionamientos sobre su rendimiento en el fútbol colombiano, varios usuarios aprovecharon una publicación familiar para referirse a la posibilidad de su retiro. Uno de los mensajes señaló que el jugador ya había sido grande y que era momento de dejar la actividad profesional.

Ante ese comentario, Lorelei respondió de manera directa y sostuvo que ninguna persona ajena a la familia podía decidir cuándo debía retirarse su esposo. También diferenció entre opinar y tener criterio frente a una situación que, según dejó claro, solo correspondía al jugador.

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La respuesta generó amplia circulación en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre el derecho de los futbolistas a escoger el cierre de sus carreras sin presión externa. Para muchos usuarios, las decisiones relacionadas con la continuidad profesional dependían exclusivamente del deportista y de su entorno cercano.

Tras la intervención de Lorelei, numerosos seguidores salieron a respaldar tanto a la argentina como al delantero. En los comentarios aparecieron mensajes en defensa de la trayectoria de Falcao, resaltando su recorrido internacional y su importancia dentro del fútbol colombiano.

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Otros usuarios cuestionaron a quienes aprovecharon una publicación familiar para insistir en el retiro del atacante. También hubo quienes señalaron que las críticas desconocían lo construido por el jugador durante años en clubes del exterior y en la Selección Colombia.

La conversación se extendió más allá del comentario inicial y se convirtió en una discusión sobre la forma en que figuras públicas enfrentaban opiniones constantes sobre su vida profesional. En este caso, la respuesta de Lorelei fue interpretada como un respaldo total al llamado Tigre y como una postura firme frente a los cuestionamientos repetidos.

Mientras tanto, Falcao continua vinculado a Millonarios y enfrenta nuevos retos deportivos en la etapa final de su carrera. La controversia dejó en evidencia que, pese al debate público, la decisión sobre su despedida seguiría dependiendo únicamente del propio jugador.

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