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Cuándo es la audiencia de Yeimy Paola Vargas por presunta falsedad - CaracolTV

A la exreina de belleza y actriz se le abrirá una investigación por presunta falsedad en documento público relacionada con supuestas irregularidades en actividades culturales en Cartagena.

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Cuándo es la audiencia de la actriz Yeimy Paola Vargas por presunta falsedad

A la exreina de belleza y actriz se le abrirá una investigación por presunta falsedad en documento público relacionada con supuestas irregularidades en actividades culturales en Cartagena.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Cuándo es la audiencia de imputación de cargos contra Yeimy Paola Vargas y qué se sabe sobre su caso.