Cuándo es la audiencia de la actriz Yeimy Paola Vargas por presunta falsedad

La virreina del concurso de belleza Señorita Colombia 2003 y Reina Mundial del Café en 2004 está bajo la lupa luego de que se destapara un escándalo debido a que presuntamente habría falsificado documentos académicos para poder acceder a un cargo en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). El caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, quien ya realizó la respectiva citación para dar inicio con el proceso.

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Cuándo es la audiencia de imputación de cargos contra Yeimy Paola Vargas

La audiencia se realizará el jueves 30 de abril de 2026 a las 9:00 a. m. Es necesario mencionar que el caso se originó debido a una denuncia presentada por el ingeniero y veedor Álvaro González en octubre de 2025, quien le solicitó a la Fiscalía investigar un contrato firmado por Vargas que tenía una duración de 9 meses y que estaba pactado por 55 millones de pesos colombianos.



Según las acusaciones, la actriz habría presentado un certificado como Técnica en Actuación y Teatro para poder recibir el pago del cargo al cual se estaba postulando; por lo que presuntamente habría hecho algunos ajustes para que su perfil profesional encajara.

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Dentro de las inconsistencias halladas se encuentran que inicialmente se habría una modificación en la tipografía del documento, especialmente en la parte de la beneficiaria; en segundo lugar, se encuentra el hecho de que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga aseguró que ella no aparecía registrada en sus bases de datos, y por último, se analiza el diploma entregado, pues aparentemente no corresponde con el formato utilizado por la institución.

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El contrato fue suscrito del 21 de marzo de 2025 y, aunque fue suspendido seis meses después de que iniciara, se conoció que la Alcaldía de Cartagena tomó la decisión en este 2026 de concederle un nuevo contrato, esta vez por la suma de 18 millones de pesos. Lo que dio de qué hablar fue el hecho de que Vargas no habría presentado la hoja de vida, por lo que la administración señaló que se realizó el proceso amparado en la presunción de inocencia de la exreina de belleza.

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Por el momento el caso se encuentra en manos de las autoridades.