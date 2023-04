Yeimy Paola Vargas tuvo un susto de muerte en el set de Los Medallistas

Las historias de Yuri Alvear, Ingrit Valencia y Óscar Muñoz han llagado a los hogares de los colombianos cada noche durante Los Medallistas. Todo el elenco de la producción se ha ganado el cariño del público, entre ellos Yeimy Paola Vargas, quien interpreta a la mamá del experto en taekwondo.

En varias ocasiones, la actriz ha mencionado en exclusiva que su familia en la pantalla fue muy especial para ella y parece que no solo sucedió con ellos, sino con todos los miembros del elenco de la producción, quienes tuvieron una química como ninguna otra.

En exclusiva, Yeimy Paola Vargas relató una de las experiencias que más recuerda durante sus jornadas de grabación. Entre risas, incluso se mostró sorprendida, pues aseguró que fue ella misma quien les enseñó lo que luego se convirtió en su pesadilla.

Y es que un día, mientras estaban filmando en Girardot, la actriz le propuso a quienes interpretaban a sus hijos que le jugaran una broma a Víctor Hugo Trespalacios, que en la pantalla es su papá. En ese momento no pudieron hacerlo, pues Diana Herrera no logró controlar su nerviosismo y su risa.

Sin embargo, esto no se quedaría así y luego fue ella quien le hizo la broma a la propia Yeimy “lo peor es que yo se los enseñé”, comentó. Además, fue justo en el momento menos indicado, cuando tanto ella, como quien interpreta a su esposo estaban profundamente dormidos.

Y es que Diana entró al lugar en el que se encontraban y golpeó con todas sus fuerzas una silla contra el suelo. Esto sonó mucho más duro de lo que ella pensó, por lo que el susto que se llevaron los llevó al límite.

El ruido fue tan fuerte que, tanto Yeimy Paola Vargas, como Víctor Hugo Trespalacios pensaron que estaban en medio de una balacera o que alguien había puesto una bomba en el set. Sobre el momento, la actriz comentó “se escuchó así, el salto fue una cosa terrible”.

Esta no es la única anécdota que decidió contar, también mencionó que, en varias ocasiones trabajaban planos y contraplanos, donde solo se ve a uno de los actores en pantalla, sin embargo, el resto sigue ahí observándolo.

Más que nada en estos instantes era usual que todos se rieran sin control, todos excepto quien sí estaba en cuadro. Aquella persona debía mantenerse serio y ejecutar la escena de la mejor manera posible.

“Nosotros le ayudamos en el plano, todas las cámaras están hacia él y nosotros estamos de este lado, empezamos a hacer la escena y empezamos a reírnos, a él le toca controlarse”, relató.

De hecho, en una oportunidad le ocurrió a ella, siempre advierte antes de grabar que si la hacen reír luego no puede continuar, “yo no paro porque no puedo” y en una de las oportunidades terminó llorando frente a todo el elenco e implorando que no la hicieran reír más.

Tanto así que el director tuvo que llamarles la atención y pidió concentración absoluta en el set, a pesar de eso, la actriz afirmó “muy divertido, tenemos muchas anécdotas”. Varias de ellas con Víctor Hugo Trespalacios, su esposo en Los Medallistas.

Los dos se ríen todo el tiempo, ella recuerda especialmente el momento en el que filmaron su primer beso, él estaba bastante nervioso y no sabía cómo iniciar, mientras que ella se burló del momento, “pero bésame bien, abre la boca” contó que le decía entre risas.

