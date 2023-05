Yeimy Paola Vargas, actriz de Los Medallistas, mostró qué hay en su playlist, ¿qué música le gusta?

Si por algo de ha caracterizado Yeimy Paola Vargas , además de su larga experiencia en televisión, es por su buen gusto musical, pues al provenir de Cartagena, Bolívar, se sabe que lleva el sabor en la sangre. En diálogo con Caracoltv.com, la intérprete de Francy Oviedo en Los Medallistas, héroes con corazón de oro , reveló cuál es su canción favorita y cuál es el género musical que más se repite.

"A mí me gusta mucho el reguetón y no lo puedo negar. Me gusta mucho la champeta porque soy de Cartagena, entonces eso es lo que van a encontrar en mi playlis. Soy crossover, la verdad, pero aquí van a encontrar... Lo primero es Daddy Yankee, que es de los míos, y bueno, otras cositas como el cumpleaños para las fechas importantes de los niños, pero miren, todo está inundado de reguetón", expresó.

Dentro de la lista también se destacan nombres de artistas como Patricia Teherán, Joe Arroyo, Miguel Morales y Rafael Orozco, por lo que se entiende que es una fiel seguidora del talento nacional.

Canción que siempre escucha tan ponto se levanta

Vargas aseguró que también se caracteriza por ser muy espiritual, de manera que le agrada escuchar proyectos que la conecte con esa parte religiosa: "música cristiana, creo que es el momento porque la hora de la levantada, de la fuerza, de poder salir adelante, de empezar el día con todas las fuerzas, entonces creo que esas son mis canciones favoritas".

Canción que no puede resistirse a bailar

'Tocarte toa' es el tema musical que sin lugar de dudas hace que Yeimy Paola Vargas se pare de su asiento y se ponga a bailar. Por el contrario, una canción que la pone trsite es 'Sin medir distancias', de Diomedes Díaz, ya que le recuerda una discusión que tuvieron sus padres en Cartagena, pues justamente estaba sonando ese tema, por lo que evita reproducirla con frecuencia para no sentirse mal.

