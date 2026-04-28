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Precios de las boletas para Karol G 'Tropitour' en Bogotá: compra en Ticketmaster - CaracolTV

'La Bichota' se presentará en el vienes 4 de diciembre de 2026 en Bogotá, Colombia. Esto es lo que debes tener en cuenta para la preventa y la venta de boletería general a través de Ticketmaster.

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Cuál es la boleta más barata para ver a Karol G en El Campín de Bogotá: precios

'La Bichota' se presentará en el vienes 4 de diciembre de 2026 en Bogotá, Colombia. Esto es lo que debes tener en cuenta para la preventa y la venta de boletería general.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Cuánto cuestan las boletas para ir al concierto de Karol G en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.