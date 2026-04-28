Cuál es la boleta más barata para ver a Karol G en El Campín de Bogotá: precios

La cantante paisa generó expectativa entre sus seguidores luego de sus dos presentaciones en Coachella 2026, al anunciar su gira titulada ‘Tropitour: Viajando por el mundo’. Este recorrido incluirá varios países y tendrá una parada en Colombia, específicamente en Bogotá, lo que ha incrementado el interés del público por asistir al evento.

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Recientemente se dieron a conocer los precios de las boletas para el concierto en la capital, información clave para quienes planean asegurar su entrada. Según lo informado, la preventa estará disponible a partir del 29 de abril desde las 9:00 a.m. y se mantendrá hasta que se agote el 30% de la boletería habilitada. Posteriormente, la venta general comenzará el jueves 30 de abril a las 9:30 a.m., momento en el que se liberará el resto de las entradas disponibles.

Cuáles son las boletas más baratas y caras para el concierto de Karol G en Bogotá

En cuanto a los precios, se estableció una amplia variedad de opciones que responden a la ubicación dentro del escenario. Por un lado, la boleta más económica corresponde a la localidad norte alta, con un costo de 300 mil pesos, a lo que se suman 64 mil pesos por concepto de servicio. Esta zona se ubica entre las más alejadas del escenario principal, lo que influye directamente en su valor.





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Por otro lado, las entradas de mayor precio pertenecen a los palcos, específicamente los Palcos VIP Oriental y Occidental. Estas localidades tienen un costo de 22 millones de pesos, con un valor adicional de 3 millones 500 mil pesos por servicio. Estas ubicaciones ofrecen una experiencia diferenciada dentro del evento, lo que se refleja en su precio.

Las reacciones por parte de los seguidores no se han hecho esperar. A través de diferentes espacios, los fanáticos han manifestado su interés en participar en la jornada de compra de entradas y asegurar un lugar en el concierto. Este comportamiento coincide con el momento actual de la artista, quien ha ganado visibilidad tras su participación en Coachella 2026.

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"Dios mío... Porfa limiten la cantidad de boletas, 🙌 a ver si logramos ir esta vez ❤️❤️❤️", "No han salido las boletas y ya los revendedores se llevaron todo 😂", "Tráiganla a Cúcuta, acá hacemos historia 🔥👏👏", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.