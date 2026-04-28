Cambio en la programación de la noche: qué pasará con 'A Otro Nivel', 'Vecinos' y Noticias

Caracol Televisión anunció que habrá cambios importantes en su programación a partir de este 28 de abril de 2026. Inicialmente, este martes se estrenará la nueva novela turca del canal llamada 'El Juego de mi Destino', la cual irá de 4:45 p. m. hasta las 5:45 p. m.; sin embargo, también se realizarán algunas modificaciones en el horario de la noche, que está destinado al concurso musical y también a otros espacios.

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Cambios en la programación del prime a partir de este 28 de abril

El cambio más notable es el nuevo horario en el que se transmitirá la última edición de Noticias Caracol. En este sentido, en el horario de la tarde se emitirá Noticias Caracol de 12:30 p. m. a 3:30 p. m., 'Tormenta de Pasiones' de 3:30 p. m. a 4:45 p. m., 'El Juego de mi Destino' de 4:45 p. m. a 5:45 p. m. y 'Leyla' de 5:45 p. m. a 7:00 p. m.



Después del programa informativo, se emitirá 'A Otro Nivel' desde las 8:00 p. m. con Cristina Hurtado, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander; seguido de 'Vecinos' y la última edición del noticiero, que en esta ocasión irá desde las 11:00 p. m. hasta las 12:00 a. m., es decir media hora antes de los habitual.

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En qué va 'Vecinos', la novela de Óscar Leal y la doctora Tatiana

'Vecinos' se encuentra en uno de los momentos más importantes con la reconciliación del taxista y la doctora. La pareja selló su amor durante un viaje que organizó Clara, la presidenta del edificio, a Villanvicencio. Óscar no solo le dejó claro a Jessica que entre ellos ya no hay nada, sino que también fue muy enfático al mencionar que está enamorado de Tatiana y quiere darse una oportunidad con ella.





Henry y Nicole, a pesar de que pusieron punto final a su romance, han estado muy unidos investigando a Rodolfo y Álvaro en la inmobiliaria, pues están seguros de que se han realizado prácticas irregulares que puede comprometer a Tatiana. Sarita, por otro lado, ya se enteró de que Poncho ha estado trabajando como taxista, y Ruca se quitó de encima el peso de contarle a su hijo que Gervasio es su papá biológico debido a que el secreto salió a la luz.

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