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Cambios programación HOY (a partir de este 28 de abril) 'Vecinos' y Noticias Caracol - CaracolTV

Los televidentes disfrutarán de nuevos horarios en las producciones del prime. Esto es lo que se debe tener en cuenta para visualizar los contenidos más esperados de todo el día.

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Cambio en la programación de la noche: qué pasará con 'A Otro Nivel', 'Vecinos' y Noticias

Los televidentes disfrutarán de nuevos horarios en las producciones del prime. Esto es lo que se debe tener en cuenta para visualizar los contenidos más esperados de todo el día.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Qué cambios tendrá la parrilla de programación a partir de este 28 de abril.