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Jhonny Rivera reveló la fórmula para no discutir con Jenny López - CaracolTV

Jhonny Rivera respondió preguntas de sus seguidores y habló sobre la convivencia con Jenny López. El cantante contó cómo manejaban sus diferencias y provocó comentarios entre sus seguidores.

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Jhonny Rivera reveló la fórmula para no discutir con su esposa: "Yo corro"

Jhonny Rivera respondió preguntas de sus seguidores y habló sobre la convivencia con Jenny López. El cantante contó cómo manejaban sus diferencias y provocó comentarios entre sus seguidores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 28 de abr, 2026
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