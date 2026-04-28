Jhonny Rivera reveló la fórmula para no discutir con su esposa: "Yo corro"

Jhonny Rivera volvió a interactuar con sus seguidores por medio de redes sociales y aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas para hablar sobre distintos temas de su vida personal. Durante esa conversación digital, uno de los usuarios le consultó si discutía con frecuencia con su pareja, Jenny López.

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Esta es la receta de Jhonny Rivera para no tener peleas con Jenny López

Ante la pregunta, el cantante respondió que esa situación no era común dentro de su relación. Explicó que muchas personas podían no creerlo, pero aseguró que entre ambos no solían pelear. También señaló que cuando surgían diferencias, estas tenían poca duración y terminaban rápidamente. Según contó, los desacuerdos entre los dos se resolvían en cerca de diez minutos.



Luego de hablar sobre la manera en que enfrentaban esos momentos, Rivera continuó con tono relajado y compartió lo que presentó como el secreto para mantener la armonía en pareja. Indicó que la clave estaba en ser obediente y en atender con rapidez lo que su esposa le pedía.

Como parte de la explicación, mencionó ejemplos cotidianos relacionados con labores del hogar. Comentó que si ella le pedía lavar los platos, él iba de inmediato, y si le solicitaba tender la cama, también lo hacía. De esa manera, señaló que esa era la fórmula que aplicaba para evitar conflictos en casa.





Mientras el artista daba esas respuestas frente a la cámara, en el fondo se escuchó la voz de Jenny López, quien intervino entre risas para negar que ella lo estuviera mandando constantemente. Esa reacción espontánea acompañó el momento y reforzó el tono humorístico con el que se desarrolló la conversación entre ambos.

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El intercambio no tardó en circular entre los seguidores del cantante, quienes reaccionaron con mensajes sobre la relación de la pareja y la manera en que manejaban sus diferencias. Varias personas destacaron la complicidad mostrada en el video y tomaron con humor las palabras del artista.

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Entre los comentarios publicados, algunos usuarios señalaron que hacer caso era una buena estrategia para convivir mejor en pareja. Otros resaltaron que ambos se veían unidos y les desearon continuidad en su relación. También hubo quienes se sumaron al tono de broma y compararon la situación con escenas cotidianas de muchos hogares.



Jenny López reveló el percance que tuvieron en la boda

Durante la celebración de la boda, Jenny y Jhonny Rivera no pudieron controlar el clima lluvioso, por lo que varias actividades programadas en el exterior no pudieron realizarse, como fueron los juegos pirotécnicos y otros espacios pensados para los invitados.

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