Alisson Joan, de 'La Reina del Flow', habló del embarazo de Mariana Gómez; ¿quiere hijos?

El pasado 19 de marzo, Mariana Gómez confirmó que se encuentra en la dulce espera de un hijo. La noticia la dio a conocer casi un mes después de que Carolina Ramírez anunciara que atraviesa por la misma situación; por lo que fanáticos de 'La Reina del Flow' se mostraron emocionados al ver que las dos actrices están compartiendo la experiencia de la maternidad en al mismo tiempo y justo cuando la producción está al aire.

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Muchas fueron las reacciones que se conocieron sobre el encuentro; sin embargo, la que más llamó la atención de los internautas, además de la intérprete de Yeimy Montoya, fue la de Alisson Joan, quien tomó gran relevancia en esta tercera temporada de la serie:

"Te adoro mi Mari. Soy muy feliz por ti ❤️ felicidades ✨✨✨✨✨", escribió. Con el comentario no solo demuestra lo feliz que está de que su compañera esté cumpliendo un sueño, sino que también desmiente cualquier tipo de rivalidad que haya entre ellas, pues hay quienes confunden su historia en la producción con lo que ocurre en la vida real.

¿Alisson Joan, de 'La Reina del Flow' quiere tener hijos?

La cantante y actriz concedió una entrevista exclusiva para las redes de Caracol Televisión donde se sinceró sobre su vida sentimental a propósito del lanzamiento de su tema 'Y qué', por lo que terminó confesando si tiene planes de convertirse en madre próximamente.





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"Yo sí quiero tener una familia y tener un hogar, pero para mí un hogar no necesariamente requiere tener hijos entonces hasta ahora pienso que no es mi sueño, no es algo que yo haya imaginado desde pequeñita o que yo diga 'qué rico tener hijos', la verdad no", explicó frente a las cámaras.

Asimismo, señaló que llegó a tener problemas con algunas de sus exparejas debido a que ellos sí tenían dentro de sus planes ser padres, lo que se convirtió en un obstáculo a la hora de formalizar su vínculo. Aunque admite que no se cierra totalmente a la posibilidad, dice que prefiere esperar para conocer si en algún momento recibe algún tipo de llamado para apostar por la maternidad.

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