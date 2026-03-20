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¿Alisson Joan de La Reina del Flow quiere hijos por embarazo de Mariana Gómez? - CaracolTV

La actriz y cantante le envió un sentido mensaje a su compañera de set ante la noticia de la llegada de un nuevo integrante a su hogar. Esto dijo también sobre la posibilidad de ser madre próximamente.

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Alisson Joan, de 'La Reina del Flow', habló del embarazo de Mariana Gómez; ¿quiere hijos?

La actriz y cantante le envió un sentido mensaje a su compañera de set ante la noticia de la llegada de un nuevo integrante a su hogar. Esto dijo también sobre la posibilidad de ser madre próximamente.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Qué dijo Alisson Joan ante la posibilidad de ser madre como Mariana Gómez y Carolina Ramírez de 'La Reina del Flow 3'.