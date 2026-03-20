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Cómo quedó Ana del Castillo luego de hacerse rizos permanentes en el cabello - CaracolTV

La cantante de vallenato Anda del Castillo decidió seguir un tutorial de TikTok y someterse a un cambio de look que no resultó como esperaba. Este fue el resultado de su divertido experimento.

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Ana del Castillo pasó oso con experimento fallido para el cabello y se comparó con esponja

La cantante de vallenato decidió seguir un tutorial de TikTok y someterse a un cambio de look que no resultó como esperaba. Este fue el resultado de su divertido experimento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Ana del Castillo reaccionó con humor al resultado que obtuvo por experimento con su cabello.