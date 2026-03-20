Ana del Castillo pasó oso con experimento fallido para el cabello y se comparó con esponja

El pasado 19 de febrero la intérprete de temas como 'La cachera', 'En teoría', 'Te imaginaba', 'Ya es mío' y 'Me metiste en tu viaje' sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al publicar un video en el que expuso el divertido resultado que obtuvo luego de someterse a un procedimiento de belleza que vio en TikTok y que quiso recrear sin ayuda de algún profesional en estética.

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El cambio de look de Ana del Castillo que salió mal

En un reel, la cantante de vallenato mostró, con buen sentido del humor, que tomó la decisión de hacerse rizos en su casa, acudiendo a papel aluminio y otros elementos para cambiar drásticamente su look; sin embargo, contaba con que estos no quedaría cien por ciento definidos como lo mostraba la creadora de contenido digital que la motivó a hacerse el procedimiento.



"Hay cositas que uno hace para ver si salen bien y hacemos los rizos que una amiga mía se hizo, ya les voy a mostrar a mi amiga, le quedaron los rizos divinos. Amiga, espectacular, seguí tus consejos. Vi otros ejemplos más, ¿están listos para ver el resultado?", comentó en medio de la plataforma mientras se descubría la cabeza, pues llevaba cubierto el cabello con una pañoleta.





Posteriormente, aseguró que había quedado como una esponja de acero, sugiriendo de esta forma que tenía el cabello desordenado y con un poco de frizz.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han tomado con gracia esta situación y han destacado la capacidad de la joven de reírse de sus propias calamidades.

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"Disfruta el proceso mientras crece así rizado, hidratado y con aceite de argán, de resto sigue haciendo de tu cabello una comedia, 😂😂😂😍😍😍👏👏👏eres la mejor❤️❤️❤️😘", "Ya verás la cabellera que tendrás, 🫶 es cuestión de tiempo , el cabello crece y no hay nada como tener el cabello que Dios te dio, con ese te pueden revolcar y hacer de todo y siendo mas tú que nunca 😘", "Las pelaitas cuando le pasaban la maquina por tener piojos 😂", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

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