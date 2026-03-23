Se revela la identidad de la pareja de Mariana Gómez tras anuncio de embarazo

La actriz Mariana Gómez, conocida por interpretar a Irma en la producción 'La Reina del Flow', confirmó que esperaba un bebé y generó interés en torno a su vida personal, especialmente por la identidad de su pareja, la cual no había sido pública hasta ese momento.

El anuncio del embarazo se realizó el 19 de marzo a través de redes sociales. A partir de esa fecha, surgieron preguntas sobre la persona que acompañaba a la actriz en esta etapa. Hasta entonces, no se había conocido información sobre una relación sentimental en curso, lo que incrementó la atención alrededor del tema.



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Él es la pareja de Mariana Gómez, actriz de 'La Reina del Flow'

La identidad de su pareja se conoció durante una de las funciones de la obra Las Bartender, presentada en el Teatro Casa E Borrero, donde la actriz formó parte del elenco principal. En la que, aparentemente, sería su última función, Gómez compartió con el público detalles de su embarazo, anunció que empezarían a buscar un reemplazo, ya que la artista quiere cuidar su proceso detalladamente, y posteriormente apareció acompañada por su pareja.

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En ese contexto, se presentó junto a Rodrigo Trujillo, quien fue identificado como el padre del bebé. Tras finalizar la función, el hombre se acercó al escenario y ambos compartieron un amoroso beso frente a los asistentes, lo que marcó la primera aparición pública de la pareja.

Durante ese momento, Trujillo estuvo acompañado por sus padres y también por los padres de la actriz, quienes asistieron a la función. La presencia de ambas familias coincidió con el cierre del espectáculo y con el anuncio realizado ante el público.

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Los presentadores de La Red, quienes cautivaron este momento, también revelaron que al parecer la pareja estaría esperando a una niña; sin embargo, esta afirmación no ha sido confirmada por Mariana y Rodrigo.

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Rodrigo Trujillo se desempeña como productor y realizador en la industria audiovisual. A lo largo de su trayectoria, participó en proyectos vinculados a compañías como Caracol Televisión y Dynamo. En estos espacios, desarrolló labores como director de casting y asistente de dirección, lo que le permitió consolidar experiencia en producciones de cine y televisión.

Actualmente incursiona en el ambiente académico y, por medio de sus redes sociales, comparte fechas de talleres para actores, en donde busca conectar con "la magia" de su oficio, por medio de terapias alternativas.

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La revelación de su identidad ocurrió días después del anuncio del embarazo, en un espacio público relacionado con la actividad profesional de la actriz. Desde entonces, se confirmó la relación y su vínculo con el proceso que atraviesa Gómez.

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