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Quién es Rodrigo Trujillo pareja de Mariana Gómez actriz de La Reina del Flow - CaracolTV

La actriz dio a conocer su embarazo el 19 de marzo y el detalle de la identidad de su pareja llamó la atención. En medio de una función en Casa E Borrero se descubrió quién era el padre de su bebé.

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Se revela la identidad de la pareja de Mariana Gómez tras anuncio de embarazo

La actriz dio a conocer su embarazo el 19 de marzo y el detalle de la identidad de su pareja llamó la atención. En medio de una función en Casa E Borrero se descubrió quién era el padre de su bebé.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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