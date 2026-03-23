Él es el hermano del actor Conrado Osorio de 'Padres e hijos'; es periodista de Blu Radio

Jhon Jaime Osorio es reconocido como periodista deportivo de Blu Radio y como hermano de Conrado Osorio, actor recordado por su participación en la televisión colombiana, entre ella la serie 'Padres e hijos'. Conrado Osorio falleció en noviembre de 2025 tras enfrentar un cáncer.

El actor desarrolló su carrera entre Colombia y México, país en el que residió durante aproximadamente diez años. Posteriormente regresó a Bogotá con el objetivo de buscar oportunidades en el cine, área que se convirtió en su enfoque dentro de la actuación en sus últimos años. Durante ese proceso, dejó pendiente su participación en la película El Pacto, producción que continuó su desarrollo y que posteriormente fue considerada como un homenaje tras su fallecimiento.



Esta es la trayectoria de Jhon Jaime Osorio, periodista deportivo

Durante la enfermedad de su hermano, Jhon Jaime Osorio estuvo presente en distintas etapas del proceso. De manera paralela, mantuvo su actividad como periodista deportivo en Blu Radio, medio en el que desarrolló contenidos relacionados con el análisis de competencias, especialmente en ciclismo.

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Jhon Jaime Osorio estudió Comunicación Social en la Universidad de Antioquia, formación que le permitió consolidar su carrera en medios de comunicación. Además de su labor como periodista, también se desempeña como docente, conferencista y escritor, actividades que desarrolló de forma simultánea.

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En sus redes sociales comparte diferentes aspectos de su vida profesional y personal. Entre estos contenidos, incluye espacios dedicados a la promoción de la lectura, como una sección denominada Martes de Libro, en la que abordó capítulos y reflexiones sobre distintos textos. Asimismo, publica registros de sus recorridos como ciclista aficionado, disciplina que practica de manera constante.

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También difunde análisis sobre carreras de ciclismo, en los que explicó el desarrollo de las competencias y el rendimiento de los participantes. Estas publicaciones se integraron a su trabajo periodístico y a su presencia digital, donde combinó sus diferentes facetas.

Tras el fallecimiento de Conrado Osorio, la figura de Jhon Jaime Osorio se mantiene vinculada tanto a su labor en los medios como a las actividades académicas y deportivas que continuó desarrollando.

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