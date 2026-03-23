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Quién es Jhon Jaime Osorio el hermano del actor Conrado Osorio de 'Padres e hijos'; es periodista de Blu Radio - CaracolTV

El periodista deportivo de Blu Radio, Jhon Jaime Osorio, acompañó a su hermano, el actor Conrado Osorio, durante su enfermedad hasta su fallecimiento en noviembre de 2025, mientras continuó con su actividad profesional y académica.

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Él es el hermano del actor Conrado Osorio de 'Padres e hijos'; es periodista de Blu Radio

El periodista deportivo de Blu Radio, Jhon Jaime Osorio, acompañó a su hermano, el actor Conrado Osorio, durante su enfermedad hasta su fallecimiento en noviembre de 2025, mientras continuó con su actividad profesional y académica.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 23 de mar, 2026
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