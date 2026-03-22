Así fueron los últimos días de Conrado Osorio: dejó pendiente un proyecto en el cine

Conrado Osorio atraviesa los últimos meses de su vida tras recibir un diagnóstico de cáncer que se presenta de forma inesperada. El proceso avanza con rapidez y, al conocer su estado, el actor decide tomar distancia de su entorno cercano para vivir la enfermedad de manera privada, aunque su familia siempre estaba a su lado.

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Así pasó Conrado Osorio sus días luchando contra el cáncer

Durante ese periodo, mantiene una actitud enfocada en su recuperación. Su rutina cambia progresivamente mientras el impacto físico de la enfermedad se hace evidente. Con el paso de los días, su estado de salud se deteriora, pierde peso y su expresión corporal refleja el avance del padecimiento.



En medio de ese proceso, continúa vinculado a su oficio. Dedica parte de su tiempo a estudiar un guion con la intención de interpretar a Facundo en la película "El Pacto". La preparación del personaje se convierte en una actividad constante, sostenida por la expectativa de retomar el trabajo una vez supere la enfermedad. Sin embargo, el proyecto no llega a concretarse debido a su fallecimiento.

Tras su muerte, la producción de la película reorganiza el reparto y el personaje de Facundo pasa a ser asumido por el actor Gustavo Angarita Jr. El equipo de la cinta redefine el enfoque del proyecto y establece que la obra también funciona como un homenaje al actor y a otros artistas cuya trayectoria no permanece vigente en la memoria colectiva.





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En el plano personal, uno de los últimos momentos significativos ocurre el 26 de octubre, cuando Conrado Osorio cumple 59 años. La fecha la pasa en el Centro Oncológico de Antioquia, lugar donde permanece bajo atención médica. Su familia gestiona un permiso especial para acompañarlo durante ese día. La celebración se realiza en compañía de médicos, enfermeras y sus allegados.

El 27 de noviembre de 2025 se produce su fallecimiento. En ese momento se encuentran presentes su madre y su hermano, Jhon Jaime Osorio. Durante sus últimas horas, su familia permanece a su lado y lo acompaña en el cierre de su proceso.

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La despedida ocurre en un entorno cercano, con la presencia de sus familiares directos. Su hermano le transmite un mensaje enfocado en la tranquilidad y en la continuidad de la familia, en medio del momento final: "Le dije que se fuera en paz y tranquilo, que la familia iba a estar bien", confesó su hermano.

Conrado Osorio cierra así un recorrido en la actuación que incluye trabajos en Colombia y México. Su último proyecto queda inconcluso, mientras su historia personal y profesional pasa a ser parte del legado que deja en la industria audiovisual.

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