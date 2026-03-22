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Así fueron los últimos días de Conrado Osorio: dejó pendiente un proyecto en el cine - CaracolTV

El actor Conrado Osorio enfrenta un diagnóstico de cáncer que avanza rápidamente. Sus últimos días transcurren en reserva, mientras se prepara para un papel que no logra concretar antes de su fallecimiento.

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Así fueron los últimos días de Conrado Osorio: dejó pendiente un proyecto en el cine

El actor Conrado Osorio enfrenta un diagnóstico de cáncer que avanza rápidamente. Sus últimos días transcurren en reserva, mientras se prepara para un papel que no logra concretar antes de su fallecimiento.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de mar, 2026
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