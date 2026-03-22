Rafaella, hija de Marbelle, volvió al rubio y generó reacciones en redes

Rafaella, hija de Marbelle, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir un nuevo cambio de look. La joven utilizó sus plataformas digitales para mostrar la transformación de su imagen, en la que regresó a un tono rubio en su cabello.

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Este es el nuevo cambio de look de Rafaella

El proceso fue realizado nuevamente con la ayuda de El rey de las extensiones, quien ya había participado en anteriores modificaciones de su apariencia. En esta ocasión, Rafaella pasó de un tono cobrizo a un rubio con el estilo Barbie, segun indicó el estilista.



Tras la publicación, los comentarios no tardaron en aparecer. Los internautas expresaron diferentes posturas frente al resultado del cambio. Algunos destacaron que el nuevo color le favorecía y resaltaba su apariencia, mientras que otros manifestaron inquietudes relacionadas con el estado de su cabello debido a los constantes procesos de coloración: "Hermosa", "Te favorece el rubio, me encantó", "Divina", "Se ve reventado el cabello", "Pobre pelito, no da más", "Déjate quieto ese cabello", entre otros comentarios.





Las reacciones también hicieron referencia a la frecuencia con la que Rafaella ha modificado su imagen. A lo largo del tiempo, la joven ha experimentado con distintos tonos como rojo, cobrizo, rubio, gris y otros estilos. Además de los cambios de color, también ha optado por variar el corte de su cabello en varias ocasiones.

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Este tipo de transformaciones ha sido una constante en el contenido que comparte en sus redes sociales, donde suele documentar los procesos y resultados de cada cambio. De esta manera, sus seguidores han podido observar la evolución de su imagen a lo largo del tiempo.

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Más allá de su presencia en redes, Rafaella ha desarrollado una carrera en el entretenimiento, siguiendo una línea cercana a la de su madre. Ha participado en espacios relacionados con la música y la actuación, en los que ha mostrado su interés por consolidarse en estas áreas.

Asimismo, ha construido una comunidad digital en la que comparte contenido enfocado en temas de belleza y cuidado personal. En sus publicaciones, aborda rutinas relacionadas con el cuidado de la piel y el manejo del cabello, lo que ha contribuido a ampliar su alcance en plataformas digitales.

Con este nuevo cambio de look, Rafaella volvió a captar la atención de sus seguidores, quienes continúan atentos a las transformaciones que decide compartir a través de sus redes sociales.

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