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Rafaella, hija de Marbelle, volvió al rubio y generó reacciones en redes - CaracolTV

Rafaella mostró un nuevo cambio de imagen en redes sociales, donde regresó al tono rubio en su cabello, lo que provocó múltiples reacciones entre sus seguidores.

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Rafaella, hija de Marbelle, volvió al rubio y generó reacciones en redes

Rafaella mostró un nuevo cambio de imagen en redes sociales, donde regresó al tono rubio en su cabello, lo que provocó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de mar, 2026
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