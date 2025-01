Rafaella, hija de Marbelle, dijo que tuvo pequeño accidente: "Sobreviví, estuve asustada"

En un video, la artista e hija de Marbelle dio detalles sobre la afectación de salud que presentó luego de un "pequeño accidente" antes de terminar el 2024, lo cual preocupó a sus fanáticos.

Y es que este año nuevo estuvo lleno de retos para Rafaella, quien había estado alejada de las redes sociales mientras que estaba recuperándose, no obstante, quiso aparecer para tranquilizar a todas las personas que le habían escribiendo mensajes para saber cómo seguía.

Qué le pasó a Rafaella Chávez, hija de Marbelle

"Oigan sobreviví, quería darles las gracias por preguntar por la situación de mi ojito. Gracias a Dios no pasó a mayores, estuve asustada. Para los que no saben, tuve un pequeño accidente en mi ojito derecho, me laceré la córnea y hasta hace dos días me pudieron retirar el parche ocular", dijo a través de sus historias de Instagram.

Más allá de centrarse en cómo esto afectó su salud, la hija de Marbelle quiso hacer una reflexión sobre las lecciones que esta situación le dejó, destacando que este 2025, que inicia hasta ahora realmente para ella, lo hace desde una posición en la que se está observando a sí misma y su propia realidad.

"Estoy retomando rutinas y cositas, así que quería pasar por aquí a saludarlos y darles las gracias", explicó Rafaella, quien se mostró bastante tranquila ante la situación y con gratitud porque pudo salir adelante de esta dura prueba.

Antes de esta publicación, la cantante había subido una historia en la que se le podía observar dentro de un vehículo mientras que bailaba de fondo la canción 'Baile inolvidable', del nuevo álbum de Bad Bunny, no obstante, los ángulos de la toma dan a entender que otra persona es quien está conduciendo el carro.

Hasta el momento, Marbelle no se ha pronunciado al respecto sobre lo sucedido con la joven, aunque también es importante destacar que la intérprete de 'Adicta al dolor' es muy reservada con su vida privada y no suele compartir estos detalles en sus redes sociales.