Última publicación de Conrado Osorio, actor de 'Padres e hijos' que murió; celebraba su cumpleaños

En las últimas horas, se conoció la triste noticia de que Conrado Osorio falleció a sus 49 años. Precisamente, su hermano Jhon Jaime, fue quien comunicó lo sucedido con un gran mensaje muy emotivo, en donde indicó que se sintió muy orgulloso de él.

Murió Conrado Osorio

"Te voy a extrañar, per sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano", puntualizó.



A raíz de esta situación, los seguidores no dudaron en darle las condolencias por este momento tan complejo que está atravesando. Estos fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación, en la que hay una ráfaga de imágenes de él y su hermano.

"Un ángel para todos. Te amo papá, lo recordaremos con el mismo amor que nos dio", "sé lo que representó tu hermano, esa cercanía y complicidad", "duele el alma ver partir a una persona con esa energía y talento", "Conrado Osorio un ser maravilloso, que familia tan bella, tan acogedora. La Virgencita , los angeles y todos los seres de luz lo acompañaron por el camino hacia Dios", dijeron algunos



Cuál fue la última publicación de Conrado Osorio

Precisamente, algunos seguidores recordaron cuál fue su última publicación. Fue el 26 de octubre, y en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 12 mil seguidores, mostró cómo celebró su cumpleaños. Le llevaron una torta y en medio de aplausos, rodeado de toda su familia, tuvo un día muy especial que quedó plasmado en aquel clip. Este fue lo último que escribió en aquel posteo.



"En este día que está terminando solo quiero decir, Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos. Por tantas personas regalandome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga tu voluntad", finalizó. Con ello, varios internautas lo felicitaron y enviaron mensajes en medio de su situación.

