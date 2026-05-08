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Programación viernes 8 de mayo Caracol TV: 'Tormenta de Pasiones' y más - CaracolTV

Debido a la transmisión del Giro de Italia, algunos programas de Caracol Televisión ajustarán sus horarios, tal es el caso de 'Día a Día' y 'María la del Barrio'. Esto pasará con 'Tormenta de Pasiones'.

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Programación de este 8 de mayo tendrá cambio: esto pasará con 'Tormenta de Pasiones'

Caracol Televisión transmitirá un evento deportivo que ajustará algunos espacios, especialmente en el horario de la mañana. A esto se le suma el final de un programa especial.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de may, 2026
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Cambio en la programación de este 8 de mayo en Caracol Televisión.