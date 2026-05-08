Programación de este 8 de mayo tendrá cambio: esto pasará con 'Tormenta de Pasiones'

Caracol Televisión realizará cambios en su programación de este viernes 8 de mayo debido a la transmisión de un evento deportivo y el final de un programa especial, lo que generará modificaciones en algunos espacios habituales de la mañana y también en la franja nocturna.

Mira también: Ella es la famosa actriz de 'Tormenta de Pasiones' que tiene 4 hijos y no descarta más



¿Qué programas darán hoy 8 de mayo en Caracol Televisión?

La programación del canal comenzará desde las 5:30 a. m. y se extenderá hasta las 8:00 a. m. con Noticias Caracol. Posteriormente, se emitirá el Giro de Italia, espacio que irá hasta las 10:15 a. m. y que tendrá su estreno en la parrilla del canal. Con esta transmisión se modificarán algunos de los programas que normalmente se presentan en la mañana.



Después de la emisión deportiva, el matutino ‘Día a Día’ se transmitirá entre las 10:15 a. m. y las 12:00 p. m. con la participación de Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Boyacoman.

Más adelante, ‘María la del Barrio’ estará al aire desde las 12:00 p. m. hasta las 12:30 p. m. A partir de ese momento, la programación de la tarde continuará con sus horarios habituales y mantendrá la emisión de diferentes producciones y espacios informativos.

En esa franja se presentarán programas como Noticias Caracol, ‘Tormenta de Pasiones’, ‘El Juego de mi Destino’, ‘Leyla’ y Noticias Caracol edición central, conservando la estructura acostumbrada del canal durante la tarde y parte de la noche.





Mira también: Actriz que interpreta a Cemilé en 'Tormenta de Pasiones' está casada: él es su esposo

Publicidad

Sin embargo, al cierre de la jornada volverán a registrarse cambios en la programación. En este sentido, ‘A Otro Nivel’ se emitirá desde las 8:00 p. m. hasta las 9:30 p. m. El formato contará con Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Pipe Peláez. Posteriormente, el canal transmitirá ‘Vecinos’ desde las 9:30 p. m. y hasta la edición final de Noticias Caracol. De esta manera, la franja nocturna también tendrá ajustes frente a la programación que venía manejando el canal en días anteriores.

Es necesario mencionar que el espacio ‘El País de los Jóvenes’, que se estaba transmitiendo entre las 10:30 p. m. y las 11:30 p. m. en el contexto de las elecciones del 31 de mayo, no será emitido durante este viernes 8 de mayo.

Publicidad

Mira también: Él es el guapo hijo del ‘capitán Alí’ de ‘Tormenta de Pasiones’; no sigue pasos de su papá