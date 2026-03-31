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Qué dijo Deisy, del 'Desafío', sobre su supuesta ruptura con Rata - CaracolTV

Deisy publicó un reel de Instagram que desató comentarios entre sus seguidores. La joven le respondió a una persona que indicó que había perdido su oportunidad con Rata, subcampeón del 'Desafío'.

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Deisy, del 'Desafío', le contestó a fan que le preguntó si no tiene nada de nada con Rata

La modelo y el subcampeón del reality se conocieron en La Ciudad de las Cajas y se dieron una oportunidad en el amor cuando ella regresó al programa para ser refuerzo de Potro.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Deisy se pronunció nuevamente sobre su relación con Rata, subcampeón del 'Desafío del Siglo XXI'.