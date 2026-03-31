Deisy, del 'Desafío', le contestó a fan que le preguntó si no tiene nada de nada con Rata

Deisy, exparticipante del ‘Desafío del Siglo XXI’, realizó recientemente una publicación en su cuenta de Instagram que generó diversas reacciones entre sus seguidores. En esta ocasión, la joven compartió un reel en el que expuso algunas de sus expectativas frente a una relación de pareja, lo que rápidamente llamó la atención de quienes siguen su contenido en redes sociales.

"Sí quiero casarme, pero solo una vez. Sin divorcios ni infidelidades. Dos personas eligiéndose hasta el final. Así como papá y mamá", añadió en la descripción del clip.



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Varios usuarios recordaron la relación que la modelo sostuvo con Rata, subcampeón del reality, durante su permanencia en La Ciudad de las Cajas. Cabe señalar que, tras la finalización del programa en Villavicencio, ambos fueron vistos compartiendo junto a otros compañeros; sin embargo, desde entonces no se han registrado nuevas apariciones públicas, lo que ha dado lugar a especulaciones entre los seguidores.



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Posteriormente, en el mismo video publicado por Deisy, un seguidor formuló de manera directa una pregunta sobre lo ocurrido con Rata. Frente a esto, la creadora de contenido ofreció una respuesta clara en su tono, aunque sin profundizar en detalles específicos. Como resultado, su contestación no resolvió completamente las inquietudes del público, sino que, por el contrario, dio paso a nuevas interpretaciones.

"Eso quiere decir que con Ratica na nay na nay. Perdiste la oportunidad", le escribió una seguidora, a lo que ella contestó: "¿perder quien es?"

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Por otra parte, la actividad reciente de ambos también ha sido objeto de observación. Mientras el Súper Humano ha enfocado su tiempo en competencias y actividades relacionadas con su desempeño físico, la joven ha mostrado en sus redes sociales una dinámica distinta. En sus publicaciones, se le ha visto compartiendo con personas cercanas, así como dedicando tiempo al gimnasio y a la creación de contenido digital.

Por el momento, sus admiradores están a la espera de conocer si en realidad terminaron y, de ser así, cuál fue el motivo del distanciamiento, pues, aunque mantenían discusiones en el programa por su rendimiento físico y por temas de convivencia, demostraron en varias oportunidades que estaban comprometidos con sacar adelante su vínculo y hasta se proyectaban a futuro.

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