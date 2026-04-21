Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En Vivo A Otro Nivel
Ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Sara Corrales actriz de Vecinos reveló complicación en su embarazo por cordón umbilical - CaracolTV

La actriz de 'Vecinos' informó que su bebé presentó una variación en la posición del cordón umbilical que requiere seguimiento médico y ajustes en el plan de parto previsto para mayo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Sara Corrales reveló complicación en su embarazo por condición del cordón umbilical

La actriz de 'Vecinos' informó que su bebé presentó una variación en la posición del cordón umbilical que requiere seguimiento médico y ajustes en el plan de parto previsto para mayo.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 21 de abr, 2026
Comparta en:
Sara Corrales revela complicaciones en su embarazo por cordón umbilical.jpg