Sara Corrales reveló complicación en su embarazo por condición del cordón umbilical

La actriz Sara Corrales comparte con sus seguidores un nuevo avance en su embarazo, en el que revela una situación relacionada con el cordón umbilical de su bebé. A través de sus redes sociales, mantiene informada a su audiencia sobre cada etapa del proceso, incluyendo controles médicos y cambios en la evolución del embarazo.

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Sara Corrales presenta cambios frente al parto de su hija en mayo

Sara Corrrales indicó que durante una revisión médica de rutina, el equipo de salud identificó que la bebé presentaba dos vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello. Esta condición, conocida dentro del seguimiento prenatal, implicaba vigilancia constante para evaluar posibles efectos en el momento del parto. Según la información entregada, la situación no se considera de gravedad, pero sí influye en las decisiones médicas sobre la forma en que se llevará a cabo el nacimiento.



El hallazgo se registró aproximadamente desde finales de marzo. A partir de ese momento, el control médico se enfocó en observar la evolución de la posición del cordón y del bebé. Como parte de las recomendaciones, el especialista sugirió la realización de ejercicios específicos que buscaban favorecer cambios en la posición fetal.

La actriz indicó que su intención inicial se mantiene orientada hacia un parto natural. Sin embargo, reconoce que esta condición puede aumentar la probabilidad de una cesárea, especialmente si el cordón no presenta la longitud adecuada o si se mantiene la presión alrededor del cuello durante el trabajo de parto. En ese contexto, el equipo médico estableció seguimiento periódico para tomar decisiones según la evolución.





Sin embargo, con el paso de las semanas, se registró un cambio en la condición inicial. La bebé logró liberar una de las vueltas del cordón umbilical, lo que representa una variación en el estado anterior. No obstante, este ajuste genera un nuevo escenario, ya que Mila cambió su posición dentro del vientre y dejó de estar encajada, ubicándose en una posición diagonal.

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Actualmente, el proceso continúa bajo observación médica mientras se espera que la bebé retome una posición adecuada para el parto. La fecha estimada de nacimiento se mantiene para el mes de mayo, por lo que las próximas semanas resultan determinantes para definir el tipo de parto.

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"Yo estoy fluyendo como el agua y va a pasar como tiene que pasar, va a ser hermoso y voy a respetar esa manera en la que Mila quiera llegar al mundo", agregó Corrales al informar sobre la situación.

La actriz señala que se mantiene atenta a las indicaciones médicas y abierta a los cambios que puedan surgir. En caso de que la bebé no logre acomodarse nuevamente en la posición necesaria para un parto natural, el equipo de salud contempla la opción de realizar una cesárea como medida preventiva para garantizar el bienestar tanto de la madre como de la bebé.

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