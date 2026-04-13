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Cómo fue la broma que Pipe Bueno le hizo sobre un supuesto hijo a Luisa Fernanda y la hizo llorar - CaracolTV

La creadora de contenido recordó un episodio ocurrido al inicio de su relación con el cantante, en el que una broma generó una reacción inesperada y se convirtió en un momento clave para la pareja.

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Pipe Bueno le hizo broma sobre un supuesto hijo a Luisa Fernanda y la hizo llorar

La creadora de contenido recordó un episodio ocurrido al inicio de su relación con el cantante, en el que una broma generó una reacción inesperada y se convirtió en un momento clave para la pareja.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de abr, 2026
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BROMA DE PIPE BUENO A LUISA SOBRE UN HIJO.jpg