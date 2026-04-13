Pipe Bueno le hizo broma sobre un supuesto hijo a Luisa Fernanda y la hizo llorar

Durante una conversación en el pódcast “Puedo ser cualquiera”, Luisa Fernanda W volvió a un episodio ocurrido en los primeros meses de su relación, cuando aún estaban conociéndose y empezaban a proyectarse como pareja a largo plazo. Según relató la creadora, en ese momento ambos hablaban con frecuencia sobre la posibilidad de formar una familia y coincidían en el deseo de tener hijos.

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Así fue la broma de Pipe Bueno a Luisa Fernanda w sobre un supuesto hijo

En medio de esas conversaciones, el cantante decidió hacer una broma que, según lo expuesto, también funcionó como una forma de poner a prueba la relación. Le dijo que cuando tenía 16 años había tenido un hijo con una compañera del colegio. Explicó que el tema se había mantenido en privado y que solo su familia tenía conocimiento de esa situación, ya que no quería exponer al supuesto menor públicamente.



La reacción de Luisa Fernanda W fue inmediata. De acuerdo con su relato, la información la tomó por sorpresa y le generó un fuerte impacto emocional. Con el paso de los días, la historia continuó, ya que Pipe Bueno sostuvo la versión sin desmentirla. Durante ese tiempo, ella lo cuestionaba sobre el tema mientras procesaba la situación.





El episodio ocurrió durante un viaje que compartían como pareja, el cual se extendió por aproximadamente cuatro días. Durante ese periodo, Luisa creyó que la historia era real. El cantante incluso le indicó que al regresar a Colombia hablarían con su madre, quien, según la versión, era la única que conocía al supuesto hijo, y que además se daría un encuentro con él.

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Al regresar al país, la situación continuó bajo la misma narrativa. La creadora decidió entonces hablar directamente con quien sería su suegra para aclarar lo sucedido. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, Pipe Bueno le reveló que todo había sido una broma.

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Tras conocer la verdad, la creadora de contenido explicó que tuvo una reacción dividida, sin saber si reír o llorar, luego de haber creído la historia durante varios días. También señaló que no encontraba necesario realizar una broma de ese tipo, aunque reconoció que sintió alivio al saber que no era real.

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Con el tiempo, el episodio pasó a ser un recuerdo dentro de la relación y se convirtió en un tema recurrente entre ellos. Además, según lo contado, este momento influyó en la forma en que ambos empezaron a pensar con mayor seriedad en la idea de tener hijos.

Posteriormente, la pareja tuvo a su primer hijo, Máximo, y más adelante a Domenic. En la actualidad, mantienen su relación mientras desarrollan sus carreras en la música y la creación de contenido, y gestionan su vida familiar junto a la exposición pública.

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