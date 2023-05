Una actriz de ascendencia colombiana protagonizará la precuela de 'Los Juegos del Hambre'

La reconocida saga de libros y películas de Suzanne Collins 'Los Juegos del Hambre', que narra la historia de cómo Katniss Everdeen cambia el rumbo de los juegos en el capitolio y se convierte en el símbolo de una revolución, vuelve a emocionar a sus fanáticos, pues recientemente se conoció el tráiler oficial de la precuela, en la que muestran cómo se realizó la primera edición de esta actividad.

La película titulada 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' será producida de nuevo por Lionsgate; se conoce que cuenta la historia de los primeros tributos que llegaron al terreno de juego para sobrevivir. Además, revela el origen de la maldad que caracteriza al Presidente Snow, que está a cargo de mantener a los distritos con un poco de esperanza, pero al margen de cualquier levantamiento.

¿Quién es Rachel Zegler, la protagonista de la precuela de 'Los Juegos del Hambre'?

El filme será protagonizado por Rachel Zegler, una cantante y actriz estadounidense de 21 años que ha destacado en producciones cinematográficas como '¡Shazam! La furia de los dioses', 'west Side Story' y 'Blancanieves', llevándose muchos elogios por el éxito que ha alcanzado a tan temprana edad. Asimismo, en el 2021 tuvo la oportunidad de lanzar su primer sencillo titulado 'Let me try', que fue muy bien acogido por los amantes de la música.

Se conoce que Zegler es de ascendencia latina, pues su abuela migró a Estados Unidos desde Colombia. Por otro lado, se sabe que su padre es de ascendencia polaca. Esta joven deberá interpretar a la representante del Distrito 12 en los décimos Juegos del Hambre; sin embargo, por cosas de la vida, iniciará una relación con Coriolanus Snow, que se desempeña como su mentor para poder ayudarla a salir ilesa del campo que tienen diseñado los organizadores.

