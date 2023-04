Scarlett Johansson explicó su salida del Universo Cinematográfico de Marvel

La controversia entre Scarlett Johansson y Disney tuvo lugar desde julio de 2021, cuando la actriz demandó a la empresa por incumplimiento de contrato debido al lanzamiento simultáneo en cines y en la plataforma digital Disney+ de 'Black Widow', primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel en la que ella era la protagonista de la historia.

Uno de los argumentos principales presentados por la actriz en un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos, fue que el acuerdo que realizó con Disney para el rodaje de la película era que se garantizaba un estreno exclusivamente en cines y que su salario estaba basado en buena parte en los beneficios de taquilla de esta.

En octubre de 2021 Scarlett Johansson y Disney anunciaron que habían solucionado sus diferencias y que llegaron a un acuerdo para resolver la denuncia, aunque no se dieron a conocer las cifras. No obstante, este fue un caso que dejó una especie de precedente de futuros pleitos en un momento en el que las compañías del entretenimiento están decantándose por el streaming.

Tras esta controversia, la actriz había hecho entender que estaba interesada en continuar trabajando con Disney y su personaje de la Viuda Negra, sin embargo, en su participación en The Goop Podcast, dirigido por Gwyneth Paltrow (quien le dio vida a Peper Potts en el Universo Cinematográfico de Marvel), comentó que le dio un adiós definitivo a sus participaciones en estas cintas.

"La historia ha terminado. He hecho todo lo que tenía que hacer. Volver e interpretar a un personaje una y otra vez, a lo largo de una década, ha sido una experiencia única", confesó Scarlett Johansson.

"Hacer 'Los Vengadores' fue muy divertido. Tenía 26 años, estaba soltera, fue divertido", detalló la actriz que le dio vida a Natasha Romanoff y quien actualmente tiene 38 años.

Así mismo, Gwyneth Paltrow aprovechó para hablar sobre su personaje y si aún será posible verla en otras cintas de esta franquicia, a lo que respondió que: "no he muerto, así que siempre pueden preguntarme. ¿Una Pepper Potts de 64 años? ¿Por qué no?", ante lo cual Scarlett Johansson le aseguró que nunca la dejarán ir.

Ante estas declaraciones, se generaron varias opiniones en las redes sociales, pues aunque algunos fanáticos se sintieron tristes con esta noticia, otros aseguraron que es posible que se le vuelva a ver dándole vida a la Viuda Negra, pues no sería la primera actriz en decir que se alejará de un papel y luego lo retoma, siendo esto visto como una estrategia publicitaria.