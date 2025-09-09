Egan Bernal en La Vuelta a España: esta sería la dedicatoria de su novia tras ganar la etapa 16

Egan Bernal conquistó su primera victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España este 9 de septiembre, la cual fue transmitida por Caracol Sports. El corredor de Ineos Grenadiers se destacó desde el primer momento por su intensidad; sin embargo, el último tramo fue decisivo para darle una alegría a los colombianos, quienes permanecieron atentos a las pantalla y disfrutaron de este momento.

Tras el resultado de la carrera, muchas figuras se pronunciaron a través de las plataformas digitales; no obstante, una de las respuestas más esperadas era la de su pareja sentimental, María Fernanda Mora. La mujer no se refirió al tema a través de su cuenta oficial de Instagram, pues sus historias están enfocadas en los paseos al aire libre que ha dado recientemente.

La atención entonces se centró en su marca de protector solar, en la que se realizó una publicación felicitando al ciclista por dejar en alto el nombre de todo el país a nivel internacional:

"Después de tanto sufrimiento y una gran ausencia por lesión, vuelves con fuerza, con sacrificio y con esa garra que nos hace soñar. Cada pedalazo en esa ruta acortada por las circunstancias demuestra tu entrega máxima", reza parte del mensaje.

Quién es la novia de Egan Bernal

Es una médica veterinaria que recoge más de 130 mil seguidores en cuenta oficial de Instagram, donde comparte contenido relacionado a sus viajes, su amor por los animales y la pasión que tiene por montar bicicleta, práctica que le heredó a su pareja sentimental. Ambos se conocieron cuando el deportista asistió a una cena con un amigo y ella lo atendió en calidad de mesera.

Desde ahí hicieron clic y empezaron a hablar con frecuencia, pero fue después de la llegada de la pandemia por COVID-19 que confirmaron su relación. A pesar de que su vínculo se ha visto opacado debido a un escándalo de presunta infidelidad por parte de Bernal, ambos decidieron darse una nueva oportunidad en el amor y ahora disfrutan de apoyarse mutuamente en cada uno de sus proyectos y de acompañarse en los momentos más importantes de sus vidas.