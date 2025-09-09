Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Egan Bernal en La Vuelta a España: esta sería la dedicatoria de su novia tras ganar la etapa 16

Egan Bernal en La Vuelta a España: esta sería la dedicatoria de su novia tras ganar la etapa 16

Este 9 de septiembre, el destacado ciclista emocionó a todo Colombia al cruzar de primeras la línea de llegada de la etapa número 16. Así habría reaccionado Mafe Motas en redes sociales.

Qué le dijo Mafe Motas a Egan Bernal luego de ganar la etapa 16 de la Vuelta a España.
Qué le dijo Mafe Motas a Egan Bernal luego de ganar la etapa 16 de la Vuelta a España.
Foto: Instagram @mafemotas y GettyImages.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 01:02 p. m.