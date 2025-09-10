Conoce a la pareja de Luis Javier Suárez, jugador de La Selección Colombia y el Sporting de Portugal

Luis Javier Suárez debutó en la Selección Colombia el 17 de noviembre de 2020; sin embargo, no fue hasta el 9 de septiembre de 2025 que se llevó todo el protagonismo del partido contra Venezuela debido a su rendimiento en el terreno de juego, logrando cuatro de los seis goles que el equipo le metió a 'La Vinotinto'. Gracias a su desempeño, muchos han deseado conocer detalles de su vida persona; aquí te contamos quién es su pareja sentimental.

Quién es la esposa de Luis Javier Suárez

La esposa del samario es Carolina Rubia, española de 26 años, quien recoge más de 50 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Aunque tiene el perfil privado, el jugador se ha encargado de presumirla a través de su propia cuenta, mostrando de esta forma los viajes que realizan, los sueños que han cumplido juntos y lo concentrados que están en la crianza de su pequeño hijo Charly.



Su primera publicación juntos es de noviembre de 2023; sin embargo, no se tiene fecha exacta de cuándo se volvieron novios, pues se les aprecia en la galería de fotos viajando por distintos países de Europa, lo que demuestra que ya tenían un vínculo estrecho para ese entonces: "Viajes y momentos perfectos junto a mi pequeña", escribió el jugador.

La pareja recibió la llegada de su bebé en 2024, suceso que los ha vuelto cada vez más unidos. Adicionalmente, han dado de qué hablar en las plataformas digitales por su sentido social, dado que tuvieron un gran gesto al ayudar a los damnificados por la Dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) de España.

A diario, los jóvenes reciben múltiples mensajes de admiración por parte de sus fanáticos: "Sean felices por siempre", "Son demasiado bellos", "Yo quiero un amor así", "Qué familia tan unida la que han creado", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Respecto a su vida sentimental, también se tiene conocimiento de que el deportista fue denunciado en 2024 por una expareja por presunta violencia física y psicológica; no obstante, tras su declaración, fue puesto por las autoridades en libertad, haciendo la claridad de que debe estar a disposición de la justicia y notificar cualquier cambio de domicilio.