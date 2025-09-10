Publicidad

Noticias Caracol
Conoce a la pareja de Luis Javier Suárez, jugador de La Selección Colombia y el Sporting de Portugal

El goleador del partido Colombia Vs. Venezuela ha llamado la atención no solo por su trabajo, sino también por su vida personal. Suárez está casado y tiene un hijo pequeño.

Quién es la esposa de Luis Javier Suárez, el goleador de la Selección Colombia en el partido contra Venezuela.
Foto: Instagram @luissuarez.26 y GettyImages.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:06 a. m.