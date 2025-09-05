Publicidad

Tormenta de pasiones
Caracol TV  / Actualidad  / James Rodríguez publicó emotivo mensaje por su tercer mundial con la Selección Colombia: "Te amo"

James Rodríguez publicó emotivo mensaje por su tercer mundial con la Selección Colombia: "Te amo"

Luego del triunfo de la Selección Colombia 3- 0 frente a Bolivia en Barranquilla, el 10 de 'La Tricolor' se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, publicación que generó furor entre los admiradores.

James Rodríguez, emocionado por clasificar a su tercer mundial con la Selección Colombia.
Foto: GettyImages.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 02:40 p. m.