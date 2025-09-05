James Rodríguez publicó emotivo mensaje por su tercer mundial con la Selección Colombia: "Te amo"

Colombia está de celebración con el triunfo de la Selección Colombia en el partido contra Bolivia, pues se definió oficialmente la clasificación al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Inicialmente, se conocieron videos del equipo celebrando tras bambalinas y grabaciones de los hinchas festejando a las afueras del Estadio Metropolitano de Barranquilla; sin embargo, algo que llamó la atención este 5 de septiembre fue una reacción que tuvo James Rodríguez a través de su cuenta oficial de Instagram.

Mira también: Hijo de Carolina Cruz protagonizó emocionante momento junto a James Rodríguez: pocos lo notaron



En el feed de la citada red social, posteó una galería de fotos en la que se le observa acompañado de otros jugadores de la talla de su excuñado, David Ospina; Luis Díaz y Santiago Arias. Además, adjuntó un video que fue tomado justo cuando realizó una de las anotaciones que hizo sacudir a todas las personas que estaban congregadas en el recinto deportivo.

"Aquí vamos de nuevo a un mundial. ¡Te amo Colombia 🇨🇴!", escribió. La publicación ya recoge más de 300 mil 'me gusta' en la plataforma y múltiples mensajes de admiración por parte de los fanáticos que están emocionados ante la confirmación de la noticia: "El mejor 10 con mucha magia siempre", "Mi capitán", "Eres y será leyenda siempre", "Por favor dime que vas a jugar hasta los 50 años", "Gracias por hacernos soñar otra vez, desde hace 14 años que creo en ti, eres el mejor jugador en la historia de Colombia, nunca dejaré de seguirte y apoyarte, nadie podrá igualarte. VAMOS POR MÁS", son algunos de los mensajes que se destacan.

Mira también: El sueño que Daniela Ospina dejó atrás al momento de casarse con James Rodríguez



James Rodríguez después de clasificar al Mundial 2026

En espacios como X (anteriormente Twitter) y TikTok se han viralizado unos clips en los que se aprecia al deportista en medio de la cancha completamente vacía reflexionando acerca del encuentro. El hecho tuvo lugar hacia las 10:00 p.m. del pasado 4 de septiembre, al parecer, como parte de su ritual de despedida del Metropolitano de Barranquilla teniendo en cuenta que estas podrían ser sus últimas eliminatorias; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por el astro del balompié como muchas personas lo llegaron a especular.

Publicidad

Mira también: Daniela Ospina tomó decisión en la crianza de Salomé, hija de James Rodríguez: "Qué pereza"