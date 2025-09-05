Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cami, del Desafío, resolverá sus diferencias con Sathya en un ring de boxeo: "No te arrepientas"

Cami, del Desafío, resolverá sus diferencias con Sathya en un ring de boxeo: "No te arrepientas"

Durante su paso por el Pre- Desafío de ditu, Sathya le envió una invitación a Cami para limar las asperezas en un ring de boxeo. Luego de que se viralizara la publicación, la nutricionista reaccionó.

Cami, primera capitana de Alpha en el Desafío, respondió a la propuesta de pelear con Sathya en el ring de boxeo.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:51 p. m.