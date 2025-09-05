Cami, del Desafío, resolverá sus diferencias con Sathya en un ring de boxeo: "No te arrepientas"

Sathya se convirtió en la más reciente participante del Desafío del Siglo XXI en salir de La Ciudad de las Cajas con la eliminación de María C. en el Box Negro. La Súper Humana estuvo en una gira de medios por Caracol Televisión para hablar sobre su paso por el reality de los colombianos; sin embargo, llamó particularmente la atención cuando fue invitada a la Previa del Desafío en ditu, pues le envió contundente invitación a Cami, con quien convivió en Alpha.

"Te invito para que podamos limar nuestras asperezas, pero no desde el diálogo, sino desde un ring de boxeo", explicó la deportista en medio de la transmisión.

Cami aceptó la pelea de Sathya tras su paso por el Desafío

A través de una publicación en su cuenta oficial de TikTok, la creadora de contenido digital y nutricionista respondió a la solicitud, no sin antes enviarle una indirecta sobre el castigo que asumió Alpha en los primeros ciclos, pues Sathya había asegurado que se cortaría el cabello y se arrepintió poco antes de cumplir con la penitencia, dejándole la responsabilidad a la líder de la escuadra.

"La verdad es que a mí no me enseñaron a resolver las cosas a los golpes, qué pesar que tú quieras resolver las cosas así. A mí sí me enseñaron a resolver las cosas desde el diálogo y desde la palabras, pero igual acepto tu reto, acepto tu invitación. Solo espero que no te arrepientas cinco minutos antes y que esta vez sí tengas palabras", expresó.

La rivalidad entre las dos participantes aumentó luego de que Sathya quedara eliminada por primera vez del programa y dijera en El Cubo que Cami no deseaba que ella regresara de la muerte a la casa morada, pues percibió que no era bien recibida por sus compañeras en la escuadra.

