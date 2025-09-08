Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / ¿Gero sale del Desafío lesionado? Llora al regresar de la revisión médica y su equipo lo consuela

¿Gero sale del Desafío lesionado? Llora al regresar de la revisión médica y su equipo lo consuela

El joven vuelve a la casa Alpha y les cuenta a sus compañeros qué le dijeron los médicos sobre su lesión, pero llora mientras que Manuela, Valentina y Deisy le dan ánimos para seguir adelante.