Valentina revela que María C la llamaba y Lucho le saca en cara lo que ella no hizo con él

El ambiente se tornó tenso, después de que Lucho dice que él admira la belleza de la mujer, porque le parece muy normal. A lo que Valentina le dice “si con una no le funcionó, que siga con la otra”. Es ahí cuando hay un momento de silencio y luego él revela que nunca estuvo con otra persona cuando salía con ella al estar afuera del programa.

Pelea entre Valentina y Lucho, en el 'Desafío'

Frente a esto, la comunicadora social le indicó que no iba a hablar más y él afirma que no es un hombre infiel, que no es de los que me pone cachos. Y ella le dice que no fueron pareja, tal como él se lo dijo a María C. “Yo sabía que no éramos nada. Afuera es una realidad diferente y qué pasó, la realidad no la pudimos convivir, no pudimos llevarla, porque acá es otra cosa”.



Posteriormente, él confiesa que cuando salieron del Desafío, él no le dijo de una vez lo de María C, sino que alguien le contó. Es ahí cuando Valentina dice que la exparticipante la llamaba para decirle que ella no había hecho nada con Lucho, a lo que la comunicadora le respondió: “amiga tranquila. Como se lo dijo él, no fuimos, ni somos ni seremos, entonces pues ya”.

Luego, Valentina recrimina que lo primero que hizo al salir fue contarle a él todo lo que hizo. Según indica, él le mintió, porque él le dijo que María C era la que lo buscaba y después se dio cuenta que fue, al contrario. Por otra parte, aseguró que ella estaba en la misma posición con Eleazar, en el Cubo de los Eliminados, y que no tenía ropa, porque estaba embarrada. Por lo cual, él se la prestó, pero ella se puso sus prendas.

“Él me prestó su ropa y yo qué hice, me puse la mía así. Pude besarlo, hacer todo, pero yo siempre pensé en que estuve con una persona antes de entrar ahí”, agregó. Luego de esto, Lucho confiesa que entre él y María C había química.

“María C tenía algo que no tenías tú, que era la atención, pero no te lo digo a mal”, dijo Lucho. Tras esto, ella dice que eso es lo que más le da rabia, por el hecho de diferenciar esos términos. Después, la comunicadora dijo que en el Desafío estaban en una realidad alterada, y que por fuera, ella se portó muy bien con él. Adicionalmente, expresó que a él lo quiso demasiado por la persona que es, aunque no lo terminó de conocer.

